Путин будет угрожать Западу "судным днем": на параде 9 мая РФ впервые продемонстрирует боевой самолет, который страна может использовать в случае ядерной войны, - Reuters

Об этом сообщает Reuters.

9 мая в рамках празднования Дня победы в России Путин планирует выступить на Красной площади перед парадом войск, танков, ракет и межконтинентальных баллистических ракет.

Минобороны РФ сообщает, что торжества будут включать пролет над собором Василия Блаженного сверхзвуковых истребителей и стратегических бомбардировщиков Ту-160.

Кроме того, Россия впервые с 2010 года продемонстрирует командный самолет судного дня Ил-80, который будет перевозить российское верховное командование в случае ядерной войны.

В этом сценарии Ил-80 призван стать перемещенным командным центром для президента России. Самолет высокотехнологичен, однако конкретные технические детали являются российской государственной тайной.

Ранее у Путина заявили, что 9 мая "парада Победы" во временно оккупированных Донецке и Луганске не будет впервые с 2014 года.