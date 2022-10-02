English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Путин будет удерживать Херсон до конца, потому что считает его своей большой победой, - военный эксперт Ступак
Эксклюзив

Путин будет удерживать Херсон до конца, потому что считает его своей большой победой, - военный эксперт Ступак

2 октября, 2022 воскресенье
09:03
война с Россией

Военный эксперт Иван Ступак считает, что для Путина город Херсон является самой большой победой с начала агрессии против Украины

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Причиной того, что Путин предпочитает содержание Херсона, а не Луганской и Донецкой областей, является эффект новизны. Он возится с псевдореспубликами уже 8 лет. Ему надоели Пушилин и Пасечник. А вот Херсон он считает своим таким большим достоянием за всю войну" , – объяснил Ступак.

Эксперт подчеркнул, что Путину плевать на состояние его войск на Востоке Украины.

"Понятно, что Путин хочет удержать Херсон. Для него этот город является самой большой победой с начала полномасштабного вторжения в Украину. Поэтому он будет бросать на оборону города все силы. Особенно накануне торжественного подписания "договора о присоединении" оккупированных территорий Украины. Ему безразлично Лиман. и на российские войска, которые там оказались в окружении. Он грезит Херсоном", - добавил он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Запорожье
Владимир Путин
Луганщина
Херсон
Херсонщина
Донетчина
Читайте также:
Юрій Вітренко
1 октября, 2022 суббота
Украина уже в следующем году может отказаться от газа для централизованного отопления, - Витренко
На фото секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов
30 сентября, 2022 пятница
Всё будет уничтожаться. Данилов прокомментировал угрозу со стороны Беларуси
30 сентября, 2022 пятница
Лиманский котел начал переваривать оккупантов. Карта боевых действий: обзор событий 27-30 сентября
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.68
    Покупка 40.68
    Продажа 41.64
  • EUR
    Покупка 39.21
    Продажа 40.47
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
2 октября
09:25
Россия утром атаковала Запорожье и окрестности ракетами С300
09:24
Николай Княжицкий
Россию ждут бунты, кризис и распад
09:17
Британская разведка назвала причины поражения РФ в Лимане
08:57
Обновлено
УПЛ: "Металлист 1925" победил "Колос", а "Верес" сыграл вничью с "Рухом". Результаты всех матчей 5-го тура
08:54
Россия убила на Донетчине еще троих гражданских и ранила девятерых
08:48
Путин готов пожертвовать обороной Луганщины ради содержания оккупированных территорий на Юге Украины, - ISW
08:32
Эксклюзив
Есть определенное продвижение ВСУ в сторону Херсона. Поражены техника и скопление живой силы врага, - советник городского головы Головня
08:31
Захватчики пытаются сорвать активные действия ВСУ по отдельным направлениям, - Генштаб
08:20
Эксклюзив
Силовики перестанут поддерживать Путина, как только поймут, что речь идет об их уничтожении, – российский оппозиционер Яковенко
08:05
На территории Крыма рашисты приведены в полную боевую готовность
07:42
Гендиректор МАГАТЭ на следующей неделе отправится в Киев и Москву
06:36
За сутки Россия потеряла на украинском юге 64 военных и 16 танков, - ОК "Юг"
03:56
Кривой Рог
Россия ударила дроном-камикадзе по центру Кривого Рога
03:36
Владимир Путин
"Я вижу сразу": Буданов рассказал, сколько "двойников" есть у Путина
03:13
В Николаеве прогремели взрывы
01:43
Путин не прислушался к ФСБ, выступавшему против обмена героев Азовстали на Медведчука, - The Washington Post
00:57
Эдуард Соболь
Гол Соболя помог "Брюгге" одержать победу в чемпионате Бельгии
00:41
ВСУ убили на войне двух российских лейтенантов, - офицер Штефан
00:12
Обновлено
На фото военная техника оккупантов
После освобождения Лимана начнется деоккупация Луганской области, – Гайдай
2022, суббота
1 октября
23:37
"Рома"
"Рома" неожиданно победила "Интер" в чемпионате Италии
22:53
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 1 октября
22:45
Эксклюзив
Путин
Протест против мобилизации и недовольства силовиков в конце концов приведет к тому, что выступление Путина 30 сентября может стать последним в его жизни, - российский оппозиционер Яковенко
21:47
Эксклюзив
Виталий Портников
Путин не мечтает о восстановлении СССР. Он мечтает о расширении Российской Федерации, - Портников
21:32
Утечка газа из "Северного потока-2" прекратилась - давление в трубе стабилизировали
21:10
Эксклюзив
Выборы в конгресс США не изменят курс двухпартийной поддержки Украины, - дипломат Лубкивский
20:52
Россия сообщила МАГАТЭ, что генеральный директор Запорожской АЭС "задержан временно"
20:36
Ударом возле Золотого в Луганской области ВСУ уничтожили и ранили почти 60 российских военных, – Генштаб
20:18
Эксклюзив
Путин запустил начало третьего, конечного этапа развала Российской империи, – российский оппозиционер Яковенко
19:48
На фото Дмитрий Кулеба
Все еще скептически настроенные государства должны пересмотреть позицию о членстве Украины в НАТО, - Дмитрий Кулеба
19:27
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель считает, что присоединение Украины к НАТО "не является основным вопросом на данный момент"
19:17
Эксклюзив
Вступление Украины в НАТО зависит только от украинцев и власти, - Княжицкий
19:11
Морпехи за неделю ликвидировали более 140 россиян и 10 САУ
19:04
"Шахтер" разбил "Металлист" и вышел на "чистое" первое место в УПЛ
18:53
На аэродроме Бельбек в оккупированном Крыму вспыхнул пожар
18:49
Эксклюзив
В новых пакетах военной помощи от США и Германии намеки на западную тяжелую бронетехнику для Украины, - военный эксперт Катков
18:10
Россию не переизбрали в Международную организацию гражданской авиации
18:03
Рамзан Кадыров
Отправил бы на передовую смывать позор кровью: Кадыров назвал виновного в поражении РФ в Лимане
17:53
Франция готовится поставить Украине до 12 САУ Caesar, - Le Monde
17:19
"Днепр-1" победил "Львов" и захватил лидерство в УПЛ
17:11
Netflix
Netflix купит большой пакет украинских фильмов
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV