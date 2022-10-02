Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Причиной того, что Путин предпочитает содержание Херсона, а не Луганской и Донецкой областей, является эффект новизны. Он возится с псевдореспубликами уже 8 лет. Ему надоели Пушилин и Пасечник. А вот Херсон он считает своим таким большим достоянием за всю войну" , – объяснил Ступак.

Эксперт подчеркнул, что Путину плевать на состояние его войск на Востоке Украины.

"Понятно, что Путин хочет удержать Херсон. Для него этот город является самой большой победой с начала полномасштабного вторжения в Украину. Поэтому он будет бросать на оборону города все силы. Особенно накануне торжественного подписания "договора о присоединении" оккупированных территорий Украины. Ему безразлично Лиман. и на российские войска, которые там оказались в окружении. Он грезит Херсоном", - добавил он.

2 октября в Институт изучения войны сообщили, что президент России Владимир Путин приказал содержать оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей, несмотря на неудачи в Харьковской и Донбассе.

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