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Путин будет стрелять не только в казахов, но и в ислам всего мира, - Огрызко о введении "миротворцев" ОДКБ в Казахстан

11 января, 2022 вторник
13:07
Мир Владимир Огрызко

С подавлением протестов в Казахстане президент РФ Владимир Путин попал в собственную ловушку, бросив вызов всему исламскому миру

Об этом дипломат и министр иностранных дел в 2007-2009 гг. Владимир Огрызко рассказал в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" Еспресо.TV.

По его словам, подавление протестов в Казахстане посредством привлечения сил ОДКБ – это "пирровая победа" Путина.

"Казахстан - это не славянская страна. Это страна, где подавляющее большинство населения исповедует другую религию. То, что произошло с фактическим введением российских войск в Казахстан, будет означать, что теперь военные РФ будут стрелять в людей, имеющих другую религию и мировоззрение", – сказал Огрызко.

Он отметил, что теперь Путин будет стрелять не только в казахов, но и в ислам по всему миру.

"А это гораздо сложнее и страшнее для него, чем он мог себе представить. Президент России попал в ловушку, которую сам себе и расставил, и ему будет очень непросто из нее выйти. Сейчас это можно представить как "собирание земель", но на самом деле это вызов всей исламской цивилизации, которая не прощает таких вещей. Это можно увидеть по примеру Афганистана. Сначала британцы, потом Советский Союз, а потом и американцы поняли, что воевать с идейными людьми – себе дороже", – подчеркнул дипломат.

  • Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
  • 4 января казахские силовики начали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.
  • 5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения .
  • Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью. Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан.
  • В СМИ появились видео, где можно увидеть "миротворцев" из России, прибывших в Казахстан, охвативший массовые протесты. Российские военные, а именно подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения, прилетели в Казахстан для помощи в подавлении протестов, в которых президент Казахстана видит "террористическую угрозу".
  • Впоследствии президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ стрелять в митингующих на поражение без предупреждения, а также поблагодарил главу РФ Владимира Путина за "помощь в ликвидации погромов".
  • 11 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев объявил о завершении основной миссии ОДКБ и выводе из страны "миротворцев" с 13 января.

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Владимир Путин
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