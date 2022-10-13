Путин будет пытаться купить благосклонность Эрдогана разными предложениями, - аналитик Бурковский
Исполнительный директор и аналитик Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива Петр Бурковский заметил, что Путин предложил Эрдогану создать газовый хаб в Турции
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Путин запланировал две встречи, которые показательны – это встреча с Эрдоганом и встреча с эмиром Катара. Катар самая большая страна добытчиков газа, а Россия заявила, что будет разговаривать с Турцией о создании газового хаба, то есть вместо Германии", - отметил Бурковский.
По его словам, Турция хочет выполнять роль крупнейшего посредника в поставках российского газа.
"Путин будет пытаться купить благосклонность Эрдогана предложениями по газу, по поставкам средств ПВО в Турцию. На встрече будет подниматься вопрос о "зерновом коридоре", срок которого завершается 23 ноября. Также Турция будет поднимать вопрос по поставкам энергоносителей и продовольствия из России на льготных условиях" ", – добавил Бурковский.
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