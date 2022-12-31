Путин будет провожать 2023 год на развалинах своей недоимперии, - Гончаренко
Народный депутат Алексей Гончаренко считает, что путинский режим будет свергнут до конца 2023 года
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Во время последнего массированного удара ракеты пролетали над территорией Одесской области в сторону других областей Украины. По моей информации ПВО Одесщины смогло перехватить более 75% ракет. Было одно попадание. Затем, когда россияне снова атаковали Одесскую область дронами-камикадзе, то все они были уничтожены", - рассказал Гончаренко.
Также народный депутат прокомментировал сегодняшнюю массированную ракетную атаку по территории Украины.
"Сегодня в Одессе прекрасная погода. Хочется действительно подарить праздник нашим детям. Однако россияне испортили и этот день. Они испортили нам весь 2022 год. Однако я надеюсь, что уже 2023 год Путин и его режим будет провожать на руинах своей недоимперии", - добавил он.
- 31 декабря оккупанты обстреляли Хмельницкий, в результате чего два человека получили ранения.
- Также под обстрелы попал Киев, в результате чего погиб один человек.
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