Путин будет провожать 2023 год на развалинах своей недоимперии, - Гончаренко

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Во время последнего массированного удара ракеты пролетали над территорией Одесской области в сторону других областей Украины. По моей информации ПВО Одесщины смогло перехватить более 75% ракет. Было одно попадание. Затем, когда россияне снова атаковали Одесскую область дронами-камикадзе, то все они были уничтожены", - рассказал Гончаренко.

Также народный депутат прокомментировал сегодняшнюю массированную ракетную атаку по территории Украины.

"Сегодня в Одессе прекрасная погода. Хочется действительно подарить праздник нашим детям. Однако россияне испортили и этот день. Они испортили нам весь 2022 год. Однако я надеюсь, что уже 2023 год Путин и его режим будет провожать на руинах своей недоимперии", - добавил он.