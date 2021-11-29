Путин будет "принуждать к миру", якобы защищая русскоязычное население, - генерал-лейтенант Павловский о возможном вторжении РФ

Об этом он заявил в эфире программы "Красная линия с Сергеем Высоцким" на канале Еспресо.TV.



"Начиная с 2014 года, после аннексии Крыма и вторжения на Донбасс, все возможные действия российской армии рассматривались, в том числе с территории Беларуси. На первом этапе, когда проходила аналитика, благодаря нашим партнерам, мы прекрасно видели, что одну группировку мы имели в Крыму, Приднестровье, также отдельно рассматривали Беларусь, потому что это кратчайший путь на Киев, и то, что произошло на Донбассе", - сказал Павловский.



По его мнению, Украина проиграла экономическую составляющую гибридной войны.



"Она влечет социальную и политическую составляющую. Глядя на то, как мы проигрываем на этапах гибридной войны и кто за это будет отвечать, мы доходим до последнего шага - отражение вооруженной агрессии. Со стороны Путина - это будет "принуждение к миру", защищая так сказать русскоязычное население. Не зря была паспортизация на Донбассе", - считает генерал-лейтенант.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Российская Федерация разместила у украинских границ , в оккупированном Крыму и на Донбассе около 115 тыс. военных.