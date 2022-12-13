Об этом говорится в заявлении лидеров стран G7, опубликованном пресс-службой Белого дома.

"Сегодня мы снова подтверждаем нашу непоколебимую поддержку и солидарность с Украиной перед лицом продолжающейся российской агрессивной войны столько, сколько потребуется. Мы осуждаем непрерывные бесчеловечные и жестокие нападения России на критическую инфраструктуру, в том числе энергетические и водные объекты, а также города по всей Украине , и напоминаем, что неизбирательные нападения на гражданское население или гражданские объекты являются военным преступлением", - говорится в документе.

Глава ведущих государств также выступили с осуждением осуждаемых тех, кто способствует незаконной войне Путина.

"Мы полны решимости помочь Украине отремонтировать, восстановить и защитить ее критическую энергетическую и водную инфраструктуру. Мы поможем Украине удовлетворить потребности в готовности к зиме, будем поддерживать устойчивость граждан Украины и будем усиливать наши усилия по этому поводу во время международной конференции, которая состоится в Париже 1 ", – отмечается в заявлении.

Мировые лидеры особо подчеркивают, что Россия и президент Путин лично в конце концов должны заплатить за восстановление критически важной инфраструктуры, поврежденной или разрушенной жестокой войной:

"Военные преступления и другие зверства не могут быть безнаказанными. Мы привлечем президента Путина и его окружение к ответственности в соответствии с международным правом. Мы повторяем, что безответственная ядерная риторика России неприемлема и что любое применение химического, биологического или ядерного оружия приведет к серьезным последствий".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb