Путин будет отвечать за военные преступления в Украине, а Россия заплатит за разрушение, - заявление G7
Россия заплатит за восстановление инфраструктуры разрушенной войной, а Путина привлекут к ответственности за военные преступления и другие зверства
Об этом говорится в заявлении лидеров стран G7, опубликованном пресс-службой Белого дома.
"Сегодня мы снова подтверждаем нашу непоколебимую поддержку и солидарность с Украиной перед лицом продолжающейся российской агрессивной войны столько, сколько потребуется. Мы осуждаем непрерывные бесчеловечные и жестокие нападения России на критическую инфраструктуру, в том числе энергетические и водные объекты, а также города по всей Украине , и напоминаем, что неизбирательные нападения на гражданское население или гражданские объекты являются военным преступлением", - говорится в документе.
Глава ведущих государств также выступили с осуждением осуждаемых тех, кто способствует незаконной войне Путина.
"Мы полны решимости помочь Украине отремонтировать, восстановить и защитить ее критическую энергетическую и водную инфраструктуру. Мы поможем Украине удовлетворить потребности в готовности к зиме, будем поддерживать устойчивость граждан Украины и будем усиливать наши усилия по этому поводу во время международной конференции, которая состоится в Париже 1 ", – отмечается в заявлении.
Мировые лидеры особо подчеркивают, что Россия и президент Путин лично в конце концов должны заплатить за восстановление критически важной инфраструктуры, поврежденной или разрушенной жестокой войной:
"Военные преступления и другие зверства не могут быть безнаказанными. Мы привлечем президента Путина и его окружение к ответственности в соответствии с международным правом. Мы повторяем, что безответственная ядерная риторика России неприемлема и что любое применение химического, биологического или ядерного оружия приведет к серьезным последствий".
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