Путин будет оказывать давление на Лукашенко, чтобы тот тоже объявил мобилизацию. Иначе его место займет генерал Вольфович, – политолог Усов
Главной темой встречи руководителей России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая сегодня, 25 сентября 2022 года, началась в Сочи, станет требование Кремля о присоединении белорусского режима к мобилизации участников войны против Украины
Об этом у себя в телеграме заявил белорусский политолог и политэмигрант Павел Усов.
Кроме того, Путин потребует от Лукашенко признать результаты псевдореферендумов на временно оккупированных украинских территориях.
"По итогам встречи в Сочи ситуация в Беларуси может вырисовываться так:
1. Мобилизация.
2. Размещение тактического (стратегического) ядерного оружия на территории страны.
3. Усиление российской военной группировки в Беларуси до 30-50 тысяч из числа мобилизованных в РФ", – пояснил политолог.
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Если же Лукашенко не согласится на это, подчеркнул Павел Усов, Москва может заменить его гораздо более лояльным и предсказуемым генералом Александром Вольфовичем.
"В том случае, если Лукашенко начнет "отказываться", власть в стране может внезапно перейти в руки "совета безопасности РБ" под руководством генерала (российского во всех отношениях) Вольфовича", - подчеркнул Усов.
- Напомним, утром Лукашенко вылетел в Сочи.
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