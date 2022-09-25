Об этом у себя в телеграме заявил белорусский политолог и политэмигрант Павел Усов.

Кроме того, Путин потребует от Лукашенко признать результаты псевдореферендумов на временно оккупированных украинских территориях.

"По итогам встречи в Сочи ситуация в Беларуси может вырисовываться так:

1. Мобилизация.

2. Размещение тактического (стратегического) ядерного оружия на территории страны.

3. Усиление российской военной группировки в Беларуси до 30-50 тысяч из числа мобилизованных в РФ", – пояснил политолог.

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Если же Лукашенко не согласится на это, подчеркнул Павел Усов, Москва может заменить его гораздо более лояльным и предсказуемым генералом Александром Вольфовичем.

"В том случае, если Лукашенко начнет "отказываться", власть в стране может внезапно перейти в руки "совета безопасности РБ" под руководством генерала (российского во всех отношениях) Вольфовича", - подчеркнул Усов.

Напомним, утром Лукашенко вылетел в Сочи.

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