Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на интервью президента Индонезии Джоко Видодо.

"Си Цзиньпин придет. Президент Путин также сказал мне, что он приедет", – президент Индонезии Джоко Видодо.

Ведомство сообщает, что присутствие Си и Путина на встрече привело бы к противостоянию с президентом США Джо Байденом и другими демократическими лидерами, которые намерены встретиться лично впервые после вторжения России в Украину. Атака, которая произошла вскоре после того, как Путин и Си объявили о "безграничном" партнерстве, привела к тому, что G-20 разделилась на то, вводить ли санкции против России.

8 июля из-за бойкота представителей других стран Сергей Лавров досрочно покинул саммит G20.

16 июля Встреча министров финансов стран Большой двадцатки завершится без общего итогового коммюнике, из-за сдержанной позиции Китая, Индии и ЮАР в отношении войны РФ против Украины.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс стала единственным кандидатом в премьеры, который на дебатах заявил о готовности встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на встрече G20.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила , что она провела продуктивные встречи по предложенному ограничению цены на российскую нефть со многими странами на полях встречи глав финансов G20.

27 апреля Владимир Зеленский получил приглашение принять участие в саммите "Большой двадцатки".

9 августа Подоляк заявил , что в случае присутствия на саммите G20 российского диктатора Владимира Путина президент Украины Владимир Зеленский также может посетить встречу мировых лидеров в Индонезии.

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