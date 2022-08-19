Путин будет очно участвовать в саммите G-20 на Бали, - президент Индонезии
Джоко Видодо заявил, что президенты РФ и Китая планируют очно участвовать в саммите G-20 на острове Бали.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на интервью президента Индонезии Джоко Видодо.
"Си Цзиньпин придет. Президент Путин также сказал мне, что он приедет", – президент Индонезии Джоко Видодо.
Ведомство сообщает, что присутствие Си и Путина на встрече привело бы к противостоянию с президентом США Джо Байденом и другими демократическими лидерами, которые намерены встретиться лично впервые после вторжения России в Украину. Атака, которая произошла вскоре после того, как Путин и Си объявили о "безграничном" партнерстве, привела к тому, что G-20 разделилась на то, вводить ли санкции против России.
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