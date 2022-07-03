Путин будет наращивать стратегию устрашения, - политолог Пионтковский

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Путин имел две возможности одержать победу. Первая – это успех блицкрига, захватить столицу, посадить там какого-нибудь Марчука или Януковича, Медведчука. Почти, как в 1968 году было, когда захватили Чехословакию. Советский пассажирский самолет пригласил посадку в Праге, оттуда выскочили спецназовцы, прибежали в центральный комитет, арестовали Дубчека (Александер Дубчек - первый секретарь ЦК Компартии Чехословакии был инициатором кампании либерализации "Пражская весна", завершившейся введением советских танков и укреплением коммунистического режима - ред.), избили его, отвезли в Москву. . Но такого не произошло", - прокомментировал политолог.



Андрей Пионтковский объяснил, что второй вариант победы заключался в чрезвычайном давлении европейских стран, включая таких лидеров как Драги, Макрон и Шольц.



"Итальянский план был планом капитуляции, прекращения огня. Далее по плану было прописано возобновить двусторонние российско-украинские переговоры по спорным территориям. То есть то, что уже захвачено, а это не только ОРДЛО и Крым, но и часть Херсонской и Запорожской областей, так это теперь спорные территории.Понятно, что это поражение Украины и ее капитуляция.Дело уже даже не в территориях, а этот план содержал также ограничения, по которым чуть ли не с пистолетиками оставляли украинцев, запрещали импорт вооружений и так далее. Это был серьезный шанс . Разочарование очень велико", - заметил Пионтковский.



Политолог отметил, что сейчас у Путина не осталось других вариантов, кроме террора, то есть принуждения Украины через террор уступить агрессору.



"Если раньше он хотел, чтобы Драги, Макрон и Шольц заставили украинское руководство подписать капитуляцию, то сейчас он хочет, чтобы сам украинский народ под бомбами заставил украинское руководство к этому. Но он снова ошибся. Он не понимает сущности ни народа, ни его гражданского" общества, ни его политического класса, ни руководства. Это не случайные его ошибки. Те попадания, это его стратегия – стратегия устрашения. Он будет ее наращивать", - подытожил Андрей Пионтковский.

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