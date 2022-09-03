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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Путин будет избегать объявления всеобщей мобилизации, понимая, что с этим напряжением он не справится, - Марк Фейгин
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Путин будет избегать объявления всеобщей мобилизации, понимая, что с этим напряжением он не справится, - Марк Фейгин

3 сентября, 2022 суббота
14:22
война с Россией

Российский оппозиционный деятель Марк Фейгин считает, что Путин не отважился на мобилизацию, поэтому были привлечены ресурсы частных военных компаний. А теперь они начали привлекать осужденных в российских исправительных колониях

Такое мнение он высказал в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Еспресо".

"Путин не хочет объявлять всеобщую мобилизацию, потому что действительно есть какая-то договоренность: вы нас не трогаете – мы вам не мешаем властвовать. Путин это понимает, потому что расторжение этого соглашения означало бы, что эти люди будут дезертировать. Возникнет социальное напряжение, которое неизвестно как преодолевать. Конечно, те, кто идут добровольцами, готовы рисковать за эти 200 тысяч в месяц, но есть люди, которые просто не хотят умирать, поэтому Путин будет избегать объявления всеобщей мобилизации, понимая, что это напряжение, с которым он может не справиться, но будет искать. возможности, чтобы пополнять человеческие ресурсы", – пояснил Фейгин.

Политик отметил, что на оккупированных территориях украинских граждан стараются бросать как пушечное мясо.

"На Донбассе, например, идет мобилизация. Они сначала бросили срочников на театр военных действий, в начале марта, в феврале они там были. Но потихоньку они начали от этого отходить, потому что боятся возмущения и напряжения от родственников, родителей. Потому что это дело не для срочников, что это за специальная военная операция, куда нужно использовать силы обычных по существу граждан, призванных на военную службу", - добавил он.

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