Так вот, в ленте психолог доктор Флетчер убеждает научное сообщество в том, что рядом с нами живут люди, у которых может сочетаться несколько личностей. И эти нетипичные представители Homo sapiens обладают необычайными чертами и способны даже приоткрыть другим занавес над будущим… Флетчер утверждает, что "люди с раздвоением личности могут изменять химический состав своего тела силой мысли".

Я не убежден, что в бункере, где скрывается от мнимых и реальных угроз международный преступник Путин, собрались поклонники кинематографии Шьямалана. Однако руководствуются там примерно похожими "теориями", даже больше, выстраивают на них государственную политику страны-террориста.

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В обобщенном образе "вождя" с ордером на арест Международного уголовного суда московские политтехнологи-пропагандисты пытаются соединить роли миротворца и агрессора, палача и жертвы, филантропа и ворюги. И, кажется, им мало одного фигуранта – условного Кевина из "Сплита", они замахнулись на попытку мультипликации сознания большинства граждан Московии.

В обобщенном образе "вождя" с ордером на арест Международного уголовного суда московские политтехнологи-пропагандисты пытаются соединить роли миротворца и агрессора, палача и жертвы, филантропа и ворюги. И, кажется, им мало одного фигуранта – условного Кевина из "Сплита", они замахнулись на попытку мультипликации сознания большинства граждан Московии

По крайней мере, такое впечатление может сложиться после ознакомления с проектом "ДНК России", который, как утверждают осведомленные, ляжет в основу идеологической концепции программы кандидата в президенты РФ Путина Владимира Владимировича на мартовских выборах 2024 года. Да-да, фигурант многих дел в Гаагском суде (международный ордер в настоящее время касается только одного из них) вполне серьезно готовится в пятый раз стать "лидером" Российской Федерации.

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Несмотря на "генетику", превращенную в идеологию, Путин существенно откорректировал и другие свои, так сказать, мировоззренческие основы. Обломавшись в Украине с идеей всемирного "русского мира", кремлевский отшельник взялся за сеансы самопогружения. Теперь он рассматривает пока еще свой "феод", то есть лоскутную "федерацию" как "государство в себе". А собственную "незаурядную личность" предпочитает презентовать как "хранителя традиционных ценностей". Следует понимать — архаических предубеждений, бытовых укладов, махрового черносотенства и т.д. Вообще всего, что "против сатанинского Запада" с его меркантильностью, развратом, гендерными равенствами etc.

Обломавшись в Украине с идеей всемирного "русского мира", кремлевский отшельник взялся за сеансы самопогружения. Теперь он рассматривает пока еще свой "феод", то есть лоскутную "федерацию" как "государство в себе". А собственную "незаурядную личность" предпочитает презентовать как "хранителя традиционных ценностей". Следует понимать — архаических предубеждений, бытовых укладов, махрового черносотенства и т.п.

Есть, однако, проблема. Россияне во времена "раннего Путина", в так называемые "тучные годы", когда подполковник КГБ играл роль "либерала" и "реформатора", успели инфицироваться многими чужими для "русской души" элементами Запада. То есть совершить резкий разворот "измельчавшего глубинного народца" от айфонов до сохи – сверхсложная задача. Хотя Путин-Кевин всегда жил на грани возможного (точнее, за его пределами), декларируя желаемое за действительное, преподнося позорные поражения за "большие виктории". Так почему бы не попытаться "изменить химический состав" россиян, которых, на случай провала эксперимента, все равно ждет зарезервированный рай. Им стоит сказать, как Кевин, — "Мы прекрасны! Мы больше не будем бояться. Только через боль ты можешь постичь величие! Нечистые – те, кто не страдал, не обгорел, не был растерзан…».

Поэтому авторы путинских маразмов, названных избирательной программой, сразу предупреждают: ценностными константами россиян являются "общинность, чувство долга и сверхцели, экзистенциальная устойчивость и приоритет нематериального над меркантильным".

Вот вам еще одно подтверждение того, что путинизм и гитлеризм – одного поля ягоды, хотя бы из-за обостренного интереса к генетике и поиску "лишних хромосом"

Вот вам и влияние "отца" русского фашизма Ивана Ильина, на которого когда-то молился Путин ("Новая российская элита должна уважать и укреплять авторитет государственной власти… на основе религиозного созерцания"), и "Изборского клуба", и "христианско-шаманских" бесед с Шойгу и Ковальчуком... Вот вам и воплощение бреда — от Павловского до Суркова. Вот вам еще одно подтверждение того, что путинизм и гитлеризм – одного поля ягоды, хотя бы даже из-за обостренного интереса к генетике и поиску "лишних хромосом". Таких воплощенных в реальность Кевинов Шьямалана не остановить психиатрией, для этого нужно оружие и веревка как приговор трибунала.

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В конце концов, напрасно выдавать идеи кремлевской стаи, заложенные в президентскую программу Путина, как нечто новое в современном мире. Наглядный пример – страна династии Кимов – Северная Корея. Если вы полагали, что изоляционизм Пхеньяна является образцом для наглядности средневековья, замкнутости, паразитарности и идиотизма правящей верхушки, то через некоторое время путинская Россия докажет вам свое умение "догонять и перегонять" КНДР. Если, конечно, Гаага не сделает подножку…

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захід".

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