Путин будет искать возможности для возобновления наступления на Киев, - политолог Кулик

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"Война не закончилась. Стратегической целью Путина является свержение действующего режима в Украине и захват Киева. Для Путина это город, который он желает почти в сексуальном подтексте, и он ему необходим, поэтому от своего плана не отказался. Также будет пытаться искать возможности для возобновление наступления на Киев через Чернигов или Сумы, или Беларусь, в том числе есть угроза ракетных ударов. Но желания не отвечают возможностям" - заметил политолог.



Виталий Кулик напомнил, что по оперативной информации известно о выводе с территории Беларуси значительная часть российских войск, а сами белорусские войска неспособны на полноценный штурм Киева. То есть возможности у Путина уменьшились, остается незначительный процент возобновления наступления.



"А вот ситуация на Сумщине действительно волнует, там в некоторых регионах не восстановлено электроснабжение, нет нормальной логистики. Мы слышим о постоянных обстрелах и о наращивании военного присутствия в Брянске, Курске, также постоянных действиях ДРГ в этих районах" - отметил Виталий Кулик.



Политический эксперт добавил, что украинским властям нужно достаточно внимательно относиться к происходящему на приграничных территориях.

Ранее директор Центра исследований общества Виталий Кулик высказал мнение, что Путину не на кого положиться, кроме небольшой группы "сумасшедших, как он"