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Главная война с Россией Путин будет искать возможности для возобновления наступления на Киев, - политолог Кулик
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Путин будет искать возможности для возобновления наступления на Киев, - политолог Кулик

12 мая, 2022 четверг
12:24
война с Россией Киев

Виталий Кулик, политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества считает, что остается незначительный процент возобновления наступления на Киев, есть риски усиления активности врага со стороны Чернигова, Сум, Беларуси, особенно нужно пристально следить за приграничными территориями на Сумщине

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"Война не закончилась. Стратегической целью Путина является свержение действующего режима в Украине и захват Киева. Для Путина это город, который он желает почти в сексуальном подтексте, и он ему необходим, поэтому от своего плана не отказался. Также будет пытаться искать возможности для возобновление наступления на Киев через Чернигов или Сумы, или Беларусь, в том числе есть угроза ракетных ударов. Но желания не отвечают возможностям" - заметил политолог.

Виталий Кулик напомнил, что по оперативной информации известно о выводе с территории Беларуси значительная часть российских войск, а сами белорусские войска неспособны на полноценный штурм Киева. То есть возможности у Путина уменьшились, остается незначительный процент возобновления наступления.

"А вот ситуация на Сумщине действительно волнует, там в некоторых регионах не восстановлено электроснабжение, нет нормальной логистики. Мы слышим о постоянных обстрелах и о наращивании военного присутствия в Брянске, Курске, также постоянных действиях ДРГ в этих районах" - отметил Виталий Кулик.

Политический эксперт добавил, что украинским властям нужно достаточно внимательно относиться к происходящему на приграничных территориях.

  • Ранее директор Центра исследований общества Виталий Кулик высказал мнение, что Путину не на кого положиться, кроме небольшой группы "сумасшедших, как он"
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