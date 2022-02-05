Путин будет искать слабину, чтобы создать новый Донбасс. Украина не должна дать повода, - Юнус

Эксперт рассказал об этом в программе "Студия Запад с Антином Борковским" на Еспресо.TV.



"В политике Кремля вокруг Украины очень важно было найти слабые звенья, огрехи внешней защиты. Вот в 2014-м Путин это увидел в Крыму - спокойно, без единого выстрела забрал.



Затем РФ сделала следующий шаг на Донбассе, начал агрессию там - и увидел сопротивление, но не со стороны Запада, а со стороны Украины, украинского общества. На тот момент Украина могла защищаться, хотя так же могла защищаться и в Крыму, но этого не делала, ведь поверила Западу. Поэтому Украина и потеряла Крым без единого выстрела.



На Донбассе Украина начала сопротивляться, Москва это увидела и дальше не пошла. Кремль увидел, что дальше будет еще большая кровь, и остановился на Донбассе.



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И теперь Путин, Кремль, своим ультимативным заявлением решил проверить и реально оценить ситуацию на 2021 год. Поэтому Кремль снова делает такие заявления, чтобы проверить, где прорвет, где слабое звено. Путин спровоцировал ситуацию своим ультиматумом и в течение месяца-двух наблюдает за реакцией. Кто и какие делает заявления, кто пиарится", - отметил Юнус.



По мнению политолога, Путин уже оценил ситуацию и не работает со "Старой Европой" - Франция, Германия, - ведь как в 2014 году оттуда ничего не было, так и не будет сегодня.



“Все эти разговоры о санкциях - все это пустое, потому что такое делать могут только Соединенные Штаты Америки. Вот Путин и работает со Штатами. И Путин думает: "Ага, где у меня сейчас головная боль? Это Великобритания, Турция и Польша, Прибалтика - вот тут я и буду продолжать давить, активно работать. А где у них прорвется, где будет слабое звено - тогда я повторю какой-нибудь Донбасс". Об этом нужно всегда помнить. Если в 2014-м никто украинскому обществу не верил, что будет аннексия Крыма, - как такое может быть, чтобы Россия аннексировала Крым? Но ведь аннексировала. И если Путин найдет слабину во внешнеполитическом и внутреннем сопротивлении, тогда он будет искать возможность создать новый Донбасс.



Но если слабины не будет и последствия для Москвы будут страшны, - тогда агрессор будет пытаться сохранить этот статус, который сейчас есть, на том же уровне. Поэтому Кремль и говорит о Нормандском формате, о Минских переговорах. Они ищут площадку, где это можно сделать, сохранив лицо", - заметил Рамис Юнус.



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