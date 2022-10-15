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Путин будет инициировать попытку договориться с Западом через Эрдогана, - Фейгин

15 октября, 2022 суббота
20:10
война с Россией

Президент РФ Владимир Путин хочет провести переговоры с Западом по Украине, возможно даже с президентом США Джо Байденом

Об этом сказал российский оппозиционный политик Марк Фейгин в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Еспресо".

По его мнению, Путин понимает все предупреждения относительно ядерного оружия.

"Не случайно, когда до ноября осталось совсем мало времени, возникла инициатива Эрдогана о том, чтобы провести переговоры не с Киевом, поскольку Киев отказывается от каких-либо переговоров с Путиным. Зеленский даже решение выдал, что СНБО запрещает вести переговоры. И плюс он сказал, что, конечно, будет вести переговоры, но с другим президентом, вот будет другой президент – мы будем с ним разговаривать. Я думаю, ставка теперь делается на договоренность с Западом, то есть с Байденом. Путин некоторое время, безусловно, "отмораживался" от таких разговоров, понимая, насколько серьезными будут к нему требования и как непросто будет уклоняться от этих договоренностей", - отметил Фейгин.

Политик считает, что Путин уже заинтересован в этих договоренностях.

"Он будет инициировать попытку договориться с Западом через Эрдогана, это может быть встреча во время саммита Большой двадцатки на Бали или еще какой-то повод встретиться с самим Байденом. Мне кажется, что конфигурация договоренностей выглядит так: оставьте мне то, что я забрал, 4 области, Крым понятно, тогда я готов обсуждать демилитаризацию и статус члена НАТО Украины. Скорее всего, переговорная позиция именно такая. Тогда он уже сможет отложенный статус в НАТО требовать, еще что-то в таком же духе. Но 4 области оставьте, потому что если он освобождает их - а он уже объявил их территорией России, - то перекидывание всех этих проблем обратно в Россию становится реальностью, потому что закрепляет проигрыш", - подытожил он.

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Владимир Путин
Джо Байден
Реджеп Эрдоган
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