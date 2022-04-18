Путин будет идти вперед: или бункерное существование Ким Чен Ына, или поднятие ставок, - Климкин
Министр иностранных дел Украины 2014-2019 гг. Павел Климкин считает, что президент страны-агрессора России Владимир Путин будет идти вперед и его ждет либо бункерное существование Ким Чен Ына, либо поднятие ставок
Дипломат высказал такое мнение в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV.
"Президент России Путин для себя определился. Агрессор будет идти вперед. Его ждет либо судьба Ким Чен Ына, где он себя обрекает на бункерное существование и не больше, либо он будет пытаться пойти еще дальше, поднимая ставки", - отметил Климкин.
Экс-министр подчеркнул, что Путин и дальше откровенно лжет на весь мир о войне в Украине, как и все российское руководство.
"Это все часть одной логики: если Путин начал врать когда-то в 2014 г., он сейчас не остановится. Агрессор откровенно говорит, что не доверяет Западу. Очень важно то, что Путин сказал в конце встречи с австрийским канцлером на немецком языке, что лучше война раньше, чем позже. Президент РФ на войну против Украины пошел совершенно сознательно и будет пытаться получить результат, иначе он никому не нужен в феодальной России", - заметил Павел Климкин.
- Напомним, журналист Виталий Портников считает, что идея Путина состоит в том, чтобы присоединить половину наших областей к России в течение нескольких войн и именно для этого агрессора нужен нейтральный статус Украины.
- Военный стратег и политолог Марк Войджер считает, что на Западе произошла революция и все хотят помогать Украине, ведь они поняли, что пока у власти Владимир Путин, нормальных отношений с Россией не будет .
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