Путин будет готов на масштабные провокации через 1,5-2 месяца, - Климкин

Об этом экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в программе "Большой Львов" на Еспрессо.TV.



"Я считаю, что он (Путин, - ред.), имея менталитет дзюдоиста, будет искать у нас слабые места. Он, безусловно, готовится к нападению, но я не считаю, что оно неизбежно. Это зависит от нас и наших союзников. Поскольку Путин уважает только американцев, дело за нами и за американцами", – считает он.



По его словам, Украина может подготовиться к возможному нападению.



"Что мы можем сделать - мы можем к этому подготовиться, просчитать сценарии, четко и быстро строить все, от готовности Вооруженных сил до терробороны. Американцы, бриты, другие наши друзья говорят: "Последние движения не столь масштабны, как в мае или во время учений "Запад-2021". Но есть несколько очень важных моментов. Первое - мы видим неординарную активность российской разведки и спецназа, они отрабатывают не только масштабное вторжение, но и десантирование туда, где возможна дестабилизация. Мы также видим, это оценка моих друзей из Британии и Штатов, что Путин готов к масштабным провокациям примерно через 1,5 - 2 месяца, в январе", - подытожил эксминистр.

Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск к границе с Украиной.

Впоследствии американское издание Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о переброске Россией войск и техники к границе Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикация американского издания Politico о наращивании войск на границе с Украиной является "вбросом".

В Офисе президента нет подтвержденной информации о стягивании российских войск к границе с Украиной.

21 ноября руководитель украинской военной разведки ГУР Кирилл Буданов заявил, что этой зимой Россия готовится атаковать суверенную территорию Украины.

Американская разведка опубликовала карту с местами возможного вторжения РФ в Украину этой зимой.

22 ноября Кремль обвинил Украину в наращивании военных сил.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что не верит в крупное наступление России и захват новых украинских территорий.

25 ноября глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить России.