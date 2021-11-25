Путин будет готов на масштабные провокации через 1,5-2 месяца, - Климкин
Полномасштабное вторжение России в Украину неизбежно
Об этом экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в программе "Большой Львов" на Еспрессо.TV.
"Я считаю, что он (Путин, - ред.), имея менталитет дзюдоиста, будет искать у нас слабые места. Он, безусловно, готовится к нападению, но я не считаю, что оно неизбежно. Это зависит от нас и наших союзников. Поскольку Путин уважает только американцев, дело за нами и за американцами", – считает он.
По его словам, Украина может подготовиться к возможному нападению.
"Что мы можем сделать - мы можем к этому подготовиться, просчитать сценарии, четко и быстро строить все, от готовности Вооруженных сил до терробороны. Американцы, бриты, другие наши друзья говорят: "Последние движения не столь масштабны, как в мае или во время учений "Запад-2021". Но есть несколько очень важных моментов. Первое - мы видим неординарную активность российской разведки и спецназа, они отрабатывают не только масштабное вторжение, но и десантирование туда, где возможна дестабилизация. Мы также видим, это оценка моих друзей из Британии и Штатов, что Путин готов к масштабным провокациям примерно через 1,5 - 2 месяца, в январе", - подытожил эксминистр.
- Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск к границе с Украиной.
- Впоследствии американское издание Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о переброске Россией войск и техники к границе Украины.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикация американского издания Politico о наращивании войск на границе с Украиной является "вбросом".
- В Офисе президента нет подтвержденной информации о стягивании российских войск к границе с Украиной.
- 21 ноября руководитель украинской военной разведки ГУР Кирилл Буданов заявил, что этой зимой Россия готовится атаковать суверенную территорию Украины.
- Американская разведка опубликовала карту с местами возможного вторжения РФ в Украину этой зимой.
- 22 ноября Кремль обвинил Украину в наращивании военных сил.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что не верит в крупное наступление России и захват новых украинских территорий.
- 25 ноября глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить России.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.91
Покупка 26.91Продажа 27.19
-
EUR
Покупка 30.07Продажа 30.51
- Актуальное
- Важное