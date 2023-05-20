Путин будет делать все, чтобы Лукашенко жил, - белорусский общественный деятель Вячорка
Франак Вячорка, советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, считает, что Путин может не потянуть новый политический, а возможно, и военный фронт в Беларуси, поэтому будет держаться за Лукашенко и отправлять ему врачей
Такое мнение он высказал в эфире Эспресо.
"У Путина большие проблемы с фронтом, не хватает людей и боеприпасов, падает миф непобедимой России. И когда сейчас происходит политический кризис в Беларуси, то открывается новый политический, а возможно и военный фронт, а это Путин может не потянуть", - отметил белорусский общественный деятель.
Франак Вячорка отметил, что если будет успешным украинское контрнаступление, то вообще для Путина иметь под боком Беларусь, которая сейчас борется против России, за перемены и демократию – это для него большой риск проиграть все.
"Путин держится и будет держаться за Лукашенко, будет отправлять врачей, чтобы его откачивать. Если нужно будет Лукашенко держать на искусственной вентиляции легких, то так и будет, чтобы он жил, потому что только Лукашенко сейчас гарантирует Путину контроль над Беларусью. Путин знает, как работать и руководить Лукашенко, который является наиболее лояльным и пророссийским. А любое изменение в руководстве Беларуси – это создание новой неконтролируемой ситуации", - прокомментировал Вячорка.
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