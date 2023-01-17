Путин будет давить, но США сделают все, чтобы у него ничего не получилось, - заместитель Блинкена Шерман в Киеве
Венди Шерман встретилась с руководителем офиса президента, премьер-министром, где из первых уст услышала о ситуации на фронте и в экономике, а также провела брифинг для журналистов
В офисе президента брифинг для делегации Соединенных Штатов Америки во главе с заместителем государственного секретаря США Венди Шерман провел Андрей Ермак. Он посвящен противостоянию Украины полномасштабному вторжению России, сообщает пресс-служба президента Украины.
В брифинге также приняли участие госпожа посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк, председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий и представители военного командования.
В ходе брифинга представители украинской разведки и командующие войсками оперативных направлений проинформировали американскую делегацию об актуальной ситуации на фронте и потребностях подразделений сил обороны.
Также были заслушаны доклады о работе ПВО по отражению ракетных атак государства-агрессора и последствиях ракетных попаданий во время новогодних праздников и 14 января. Отдельно участники рассмотрели вопрос восстановления поврежденных энергообъектов и мер, предпринимаемых для их защиты от воздушных атак врага.
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что с делегацией высокопоставленных должностных лиц США во главе с заместителем Государственного секретаря Венди Шерман обсудили ключевые вызовы, связанные с агрессией России.
В центре нашего внимания была поддержка людей, пострадавших в результате войны, восстановление энергетики после обстрелов, финансовая поддержка.
Также Венди Шерман пообщалась с журналистами, передает Укринформ.
Она проинформировала, что ее делегация вместе с заместителем министра обороны по политическим вопросам Колином Калом и заместителем советника президента США по национальной безопасности Джонатаном Файнером приехали сегодня в Украину после посещения Германии и Польши.
"Прежде всего мы хотели посмотреть на ситуацию самостоятельно и услышать от Президента Зеленского, других высокопоставленных должностных лиц и украинских граждан на местах, которые Украина нуждается сейчас, что необходимо для обеспечения безопасности и защиты, что будет наилучшей поддержкой энергетической отрасли и гуманитарных потребностей", - отметила Шерман. .
Заместитель госсекретаря США также объявила, что возможное объявление военного положения и последующая мобилизация в России стали темой обсуждений.
Кроме того, заместитель госсекретаря отметила, что США, НАТО и партнеры остаются объединенными и олицетворяют обещания помощи. В частности, Шерман напомнила о выделении более $25 миллиардов помощи безопасности и принятии Конгрессом США еще одного пакета помощи на $45 миллиардов в декабре.
"Путин решил давить дальше, поэтому мы должны также давить и мы будем это делать", - подытожила чиновник США.
Также она отметила, что в США убедили – Путин не справится с быстрой тренировкой и оснащением 500 тыс. мобилизованных, однако Вашингтон сосредоточен на тактиках противодействия этому.
"Мобилизация 500 тысяч человек является чем-то невероятным. Я подозреваю, что... насколько быстрой тренировки и оснащения такой силы не произойдет... Не случится ни того, ни другого... и над этим будем очень тяжело работать вместе с другими государствами ради победы Украины", - сказала она.
Шерман отметила, что делегация США обсуждала это на встречах в Киеве – в частности и тактику, которую использует Путин, и как США могут поддержать Украину в противодействии этому.
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