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Путин бросает на войну рабочий класс, алкоголиков и безработных, до которых в России никому нет дела, - британский полковник Грант

1 октября, 2022 суббота
14:12
война с Россией

Британский полковник в отставке Глен Грант считает, что Путин отправляет на войну в Украину рабочий класс во избежание крупных протестных движений в России

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Что касается мобилизации в Россию, то я считаю, что сначала должны рассмотреть военный аспект, который заключается в привлечении совершенно не подготовленных людей к боевым действиям, что на самом деле лишь ослабит передовые позиции противника. На фронт россияне сейчас свозят старую технику, старое вооружение, а некоторым выдают оружие, которому буквально 100 лет. Поэтому они сейчас не в лучшем положении, и это должно сыграть в пользу Украины, но такая ситуация не на всех участках фронта, потому что там, где воюет пехота против пехоты, количество действительно имеет значение, ведь можно обезвредить большее количество противников. В целом такие действия свидетельствуют о том, что линия фронта слабая, и Путину нужно ее укрепить. Мое беспокойство заключается в том, что ему удастся мобилизовать гораздо больше, чем 300 000, речь идет об одном или даже двух миллионах, и действительно будет много людей, которые прибудут на передовую. Число тех, кто сбежал, пока значительно уступает этому числу, Затем он может заменить этих людей, выведя на передовую ненадлежащим образом подготовленные подразделения из других регионов России, которые у него до сих пор есть в резерве. Конечно, Украину это не остановит, однако, существенно усложнит работу военным и, вероятно, будет больше жертв. Это по поводу фронтового аспекта", - объяснил Грант.

Британский полковник в отставке считает, что если Путин начнет вовлекать средний класс россиян, то в России могут активизироваться протестные движения.

"Мы видим определенное сопротивление в Дагестане, но это единственная страна в Российской Федерации на сегодняшний день, которая прибегает к решительным действиям. Конечно, мы не знаем, что происходит в Татарстане или других регионах. Вполне возможно, если Путин продолжит втягивать средний класс в войну, тот скоро восстанет. А сейчас под раздачу попали рабочий класс, алкоголики и безработные, до которых в России никому нет дела. Волнения начнутся только тогда, когда война коснется среднего класса и, возможно, если это будут сыновья кого-то из представителей высшего класса, только тогда люди начнут говорить, какой это плохой план. Сейчас Путин еще может продолжать какое-то время выживать, отправляя безработных на передовую", - добавил он.

  • 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте Кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы 300 тысяч человек.
  • После объявления частичной мобилизации в РФ гражданам, состоящим на военном учете, запретили выезд за границу .
  • Позже Латвия заявила, что из соображений безопасности не будет выдавать визы бегущим от мобилизации россиянам. Казахстан также сказал, что не будет давать убежища россиянам, пытающимся избежать мобилизации.
  • Впоследствии появилась информация, что Россия может в очередной раз нарушить Женевскую конвенцию и начать принудительную мобилизацию находящихся в плену украинских военных.
  • 25 сентября митинг против мобилизации в Махачкале перерос в драки дагестанцев с российскими силовиками . На протест пришли многие женщины. Среди них – солдатские матери и жены. Чтобы разогнать митинг, силовики дважды стреляли в воздух из пистолетов. Несмотря на это, активисты не остановились. Жители Дагестана потребовали от правоохранительных органов отпустить всех задержанных на митингах против мобилизации и жгли покрышки.
  • В свою очередь президент Украины Зеленский призвал жителей Дагестана бороться против преступной мобилизации в РФ.

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Украина
Россия
Владимир Путин
военные силы Украины
мобилизация
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