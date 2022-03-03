Путин больше не знает, что делает. Мои соболезнования и солидарность украинскому народу, - бывший президент ФИФА Блаттер
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер поделился мнением, что президент РФ Владимир Путин начал совершенно нелепую войну против Украины
Об этом сообщает Blick.ch .
Блаттер вспомнил, что знаком с Путиным с 2010 года.
"Я познакомился с Путиным тогда, когда приняли решение, что ЧМ-2018 состоится в России, в декабре 2010 года. В то время он был премьер-министром. Когда 2 декабря 2010 Россия получила право на проведение чемпионата мира по футболу, Путин прилетел из Карлсберга в Цюрих и произнес речь. С тех пор наши отношения были очень дружественными", - рассказал бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер.
По словам швейцарца, сейчас Путин не знает, что делает.
"Если посмотреть на текущую ситуацию и на Путина по телевидению на разных каналах, это уже не тот же человек. Я вижу человека, который, пожалуй, больше не знает, что делает, и развязавшего совершенно бессмысленную войну, причиняя большие страдания и полностью изолируя себя. Правильно, что спорт, после начальных колебаний, отреагировал со всей последовательностью и показал России красную карточку. Я также рад, что Швейцария дает четкий сигнал. Мои соболезнования к украинскому народу и его храбрым борцам сопротивления", – сказал Йозеф Блаттер.
- 24 февраля президент РФ Владимир Путин атаковал территорию Украины.
- ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от всех еврокубков , а сборную России - от любых международных соревнований.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 31.15
-
EUR
Покупка 32.7Продажа 34.78
- Актуальное
- Важное