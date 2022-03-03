Путин больше не знает, что делает. Мои соболезнования и солидарность украинскому народу, - бывший президент ФИФА Блаттер

Об этом сообщает Blick.ch .



Блаттер вспомнил, что знаком с Путиным с 2010 года.



"Я познакомился с Путиным тогда, когда приняли решение, что ЧМ-2018 состоится в России, в декабре 2010 года. В то время он был премьер-министром. Когда 2 декабря 2010 Россия получила право на проведение чемпионата мира по футболу, Путин прилетел из Карлсберга в Цюрих и произнес речь. С тех пор наши отношения были очень дружественными", - рассказал бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер.



По словам швейцарца, сейчас Путин не знает, что делает.



"Если посмотреть на текущую ситуацию и на Путина по телевидению на разных каналах, это уже не тот же человек. Я вижу человека, который, пожалуй, больше не знает, что делает, и развязавшего совершенно бессмысленную войну, причиняя большие страдания и полностью изолируя себя. Правильно, что спорт, после начальных колебаний, отреагировал со всей последовательностью и показал России красную карточку. Я также рад, что Швейцария дает четкий сигнал. Мои соболезнования к украинскому народу и его храбрым борцам сопротивления", – сказал Йозеф Блаттер.

24 февраля президент РФ Владимир Путин атаковал территорию Украины.

ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от всех еврокубков , а сборную России - от любых международных соревнований.

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