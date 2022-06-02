Путин болен раком, лечился в апреле. Возможно, пережил покушение, - Newsweek

Об этом пишет Newsweek.

В секретном докладе США говорится, что Путин, похоже, в апреле прошел курс лечения от рака на запущенной стадии, - пишет издание со ссылкой на трех руководителей американской разведки, читавших этот документ. Они также утверждают, что в марте на жизнь Путина было совершено покушение.

Эти же люди, представляющие три отдельные разведывательные службы, обеспокоены тем, что Путин становится все более параноидальным, когда речь идет об удержании власти, статусе. Такое состояние российского лидера лишь усугубляет сложное и непредсказуемое развитие событий в Украине. Но это, по словам экспертов, один из факторов, делающий перспективы ядерной войны менее вероятными.

Источники Newsweek также жалуются, что изоляция Путина не способствует получению нужной информации о возможных изменениях стратегии Кремля.

"Он ( Путин, – ред.) по-прежнему опасен, и, если он действительно умрет, нас ждет хаос. Нужно сосредоточиться на этом. Будьте готовы", – сказал чиновник из офиса Директора национальной разведки.

"Источник нашей лучшей разведывательной информации, а именно контакт с посторонними людьми, в значительной степени потерян в результате войны в Украине, - говорит один из чиновников. - У Путина было несколько встреч с иностранными лидерами", - замечает он, давая понять, что нужную информацию иногда можно получить во время личных встреч. - Таким образом, изоляция Путина повысила уровень спекуляций".

"Мы должны помнить о принятии желаемого за действительное. Мы усвоили – или не усвоили – этот урок на горьком опыте с Усамой бен Ладеном и Саддамом Хусейном", – предостерег отставной командир ВВС США.

Американская разведка считала, что Хусейн имел серьезное психическое расстройство, а бен Ладен умирал от болезни почек.

Однако, по мнению этого же эксперта, "кто-то, кого когда-то считали всемогущим, теперь большей частью борется с будущим, в частности, своим собственным".

"Власть Путина сильна, но уже не абсолютна. Жестокая борьба внутри Кремля никогда не была столь интенсивной во время его правления, все чувствуют, что конец близок", – сказал один из старших офицеров разведки.

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