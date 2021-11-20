Путин боится за свою жизнь и власть, поэтому авантюра с войной против Украины маловероятна, - Зубов
Российский оппозиционный политик Андрей Зубов считает, что полномасштабное вторжение РФ в Украину маловероятно, поскольку это может привести к потере власти для Путина и даже его жизни
Такое мнение он высказал в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспресо.TV
“И Соединенные Штаты Америки, и Великобритания, и Германия все говорят о большой концентрации российских войск у границ с Украиной. А также, что вероятность полномасштабного вторжения на территорию Украины очень велика. Рационально Кремль не должен был аннексировать Крым и вступать в войну на Донбассе, наоборот, нужно было установить нормальные отношения с новоизбранной властью. Все эти вещи сделали Путина изгнанником из международного сообщества. То есть он способен вести себя только иррационально. Так вот, пока для него не время браться за оружие и смысла в этом нет, поскольку Запад на сегодняшний день консолидирован и расколоть его не удастся”, объяснил Зубов.
По мнению Зубова, Путину прекрасно дали понять, что на его "бряцание оружием" у границ с Украиной Запад тоже будет использовать против него оружие. Зубов отметил, что полномасштабное вторжение РФ в Украину будет означать войну против НАТО, чего, по его мнению, больше всего боится Путин.
"Путин не будет прибегать к такой авантюре, как война против Украины, ведь это будет означать войну против НАТО. А с НАТО он точно воевать не будет. Путин больше всего в жизни боится двух вещей: потерять собственную жизнь и власть. Вот именно конфликт с НАТО, а Альянс четко показал, что Украину они не отдадут, может привести к потере его жизни, власти и денег", - добавил Зубов
Зубов также отметил, что в случае полномасштабного вторжения в Украину Путина ожидает такое же поражение, как и с мигрантами в Беларуси, только уже более сложное и с большим кровопролитием.
- Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск к границе с Украиной.
- Впоследствии американское издание Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о переброске Россией войск и техники к границам Украины.
- Президент США Джо Байден отправил в Москву директора ЦРУ Билла Бернса, чтобы предупредить Кремль, что США внимательно следят за накоплением войск РФ вблизи границы Украины.
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что обеспокоен сообщениями о стягивании Россией войск к украинской границе.
- Издание Bloomberg со ссылкой на анализ оборонно-разведывательной фирмы Janes сообщило, что Россия перебрасывает к границе с Украиной танковые подразделения.
- 20 ноября Соединенные Штаты Америки призвали союзников в Европе немедленно принять меры по сдерживанию России от вторжения в Украину
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