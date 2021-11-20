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Главная война с Россией Путин боится за свою жизнь и власть, поэтому авантюра с войной против Украины маловероятна, - Зубов
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Путин боится за свою жизнь и власть, поэтому авантюра с войной против Украины маловероятна, - Зубов

20 ноября, 2021 суббота
17:15
война с Россией

Российский оппозиционный политик Андрей Зубов считает, что полномасштабное вторжение РФ в Украину маловероятно, поскольку это может привести к потере власти для Путина и даже его жизни

Такое мнение он высказал в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспресо.TV

“И Соединенные Штаты Америки, и Великобритания, и Германия все говорят о большой концентрации российских войск у границ с Украиной. А также, что вероятность полномасштабного вторжения на территорию Украины очень велика. Рационально Кремль не должен был аннексировать Крым и вступать в войну на Донбассе, наоборот, нужно было установить нормальные отношения с новоизбранной властью. Все эти вещи сделали Путина изгнанником из международного сообщества. То есть он способен вести себя только иррационально. Так вот, пока для него не время браться за оружие и смысла в этом нет, поскольку Запад на сегодняшний день консолидирован и расколоть его не удастся”, объяснил Зубов.

По мнению Зубова, Путину прекрасно дали понять, что на его "бряцание оружием" у границ с Украиной Запад тоже будет использовать против него оружие. Зубов отметил, что полномасштабное вторжение РФ в Украину будет означать войну против НАТО, чего, по его мнению, больше всего боится Путин.

"Путин не будет прибегать к такой авантюре, как война против Украины, ведь это будет означать войну против НАТО. А с НАТО он точно воевать не будет. Путин больше всего в жизни боится двух вещей: потерять собственную жизнь и власть. Вот именно конфликт с НАТО, а Альянс четко показал, что Украину они не отдадут, может привести к потере его жизни, власти и денег", - добавил Зубов

Зубов также отметил, что в случае полномасштабного вторжения в Украину Путина ожидает такое же поражение, как и с мигрантами в Беларуси, только уже более сложное и с большим кровопролитием.

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Владимир Путин
русская агрессия
Антон Борковский
Студия Запад с Антоном Борковским
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