Россия получила довольно сокрушительные удары по их аэродромам стратегической авиации. Они очень болезненно это восприняли, хотя мы, возможно, надеялись на большие результаты.

Самое важное в этих ударах по территории России состоит в том, что они, очевидно, посылают реальные сигналы, которые России уже давно пора послать: Россия не может делать что ей вздумается безо всякого возмездия. Похоже, что стратегические удары из России по Украине ослабляются, и я думаю, что это, вероятно, или потому, что у них заканчиваются ракеты, или просто им становится технически сложнее координировать все, чтобы не рисковать кораблями в море или самолетами, которые находятся в местах, куда могут дотянуться ВСУ. Так что то, что происходит сейчас, мне нравится со всех ракурсов. Мы просто должны надеяться, что не будет стратегического авиаудара по Украине, в результате которого может пострадать что-то очень важное. Я имею в виду, что враг хоть и бьет по энергетике, это так, но он не в состоянии уничтожить ее, и это положительный момент, потому что, в конце концов, пораженные объекты можно восстановить. Мы должны сейчас скрестить пальцы, чтобы под раздачу не попала ни одна из атомных электростанций.

Путин в своем последнем выступлении объявил долгую войну. Мы понимаем, что такая война диктует определенные условия и наша ключевая задача – сделать так, чтобы долгий российский план был полностью перечеркнут нашей инициативой. Но россияне тоже готовятся открывать дополнительные линии фронта. Как вы видите эту ситуацию, в частности, расклад долгой войны?

О, это очень обширный вопрос. Я согласен с первым пунктом, который действительно важен. Россия понимает вероятность того, что пламя этой войны перекинется на Россию. Я не уверен на 100%, что эти атаки будут иметь оперативный эффект на поле боя. Стратегически – да, и, возможно, это начнет настраивать больше людей против Путина и до него наконец дойдет, что он проигрывает. В оперативном плане существует реальная проблема: если Путин решит открыть больше фронтов, потому что у него очень большой человеческий ресурс по сравнению с Украиной, и если он таки откроет фронт в Беларуси, то это поглотит больше украинских ресурсов, больше украинских людей, украинских солдат в бои, что для нас плохо.

Поэтому так важно, чтобы как можно быстрее возобновились контратаки, чтобы отбросить российские силы назад. Сейчас они очень слабы, а их моральный дух почти на нуле.

Поэтому по ним нужно наносить удары сейчас. Совершая массированные атаки по Украине, они выигрывают для себя время, чтобы обдумать свои дальнейшие действия, и это нехорошо для нас. Россию нужно "поставить на задние лапы", чтобы их центр тяжести сместился назад, чтобы они начали отступать, не зная, что будет дальше. Именно поэтому очень важно координировать авиаудары с наземными атаками, потому что именно это сбивает с толку их и они не понимают, чего ждать дальше. Централизация артиллерии и централизация стратегической войны должна быть целиком и полностью связана с битвами на передовой, иначе должного результата не будет. В этом отношении должна быть более сильная координация, а не просто нанесение ударов по соблазнительным целям, только потому, что они манят. Следует пытаться сделать что-то такое, что откроет линию фронта для боевых командиров. Это должно быть приоритетом на данный момент, потому что мы должны начать продвигаться вперед. Если будет задержка в течение зимы, это будет в пользу России, потому что у России будет время провести большую мобилизацию, больше тренировок и повысить качество противника. Поэтому мы не можем этого позволить. Они должны продолжать отходить, более того – они должны убегать. Это наша главная задача, а не то, что мы делаем сейчас.

Почему с такой адской истерией россияне постоянно пытаются наступать именно на Бахмутском направлении?

Трудно сказать, почему они выбрали именно это место. Возможно, потому что там есть хорошие логистические зоны или что-нибудь другое. Вполне возможно, что Путин сказал во что бы то ни стало взять Бахмут – и все, они это делают, потому что просто выполняют приказ. Сегодня это Бахмут, но помните, 10-12 недель назад это был Изюм. И мне кажется, что Россия всегда будет пытаться куда-то продвинуться, но бригада М80 оказалась за Изюмом, и вся оборона очень быстро упала. Точно так же с Бахмутом. Если мы сможем зайти за линию фронта, то линия фронта развалится. Я не думаю, что это имеет значение, называем ли мы это отступлением, или чем-то другим, потому что после Бахмута если начнем двигаться вперед, Россия сконцентрируется на чем-то другом, потому что их цель - просто уничтожить и сконцентрировать как можно больше украинских сил в одном месте. Им нужно где-то воевать. Бахмут – это то место, которое они выбрали.

Как, по вашему мнению, будет разворачиваться ситуация на Юге? Южный отрезок фронта является одним из ключевых, и нашей задачей было бы расколоть их группировку. Насколько был бы проблематичен прорыв российской обороны?

Чтобы прорвать оборону на любом участке, вы должны сконцентрировать силы, иными словами, вы должны решить, как вы собираетесь совершать прорыв. Для Украины в момент концентрации сил важна концентрация артиллерии в тыловой зоне, но, как я только что сказал, если вы собираетесь сконцентрировать силы с артиллерией в тыловой зоне, уничтожая логистику и все остальное, вы должны продолжать очень быстро атакой, иначе вы даете врагу время, чтобы вернуть то, что вы унесли, и то, что вы уничтожили у него. И дело в том, что если будет сильный прорыв на любом направлении, на направлении Мелитополя или Крыма, появится очень много российских солдат, которые захотят бежать. Поэтому, как я уже сказал, чем длиннее задержка на юге, тем больше уверенности она придает противнику, тем больше времени у них будет на копание окопов и прочее. Я знаю, что это очень тяжело из-за техники и боеприпасов, но российская сторона имеет точно такие же проблемы. В то же время мы уверены, что россияне не столь сильны психологически, как украинские войска. И я думаю, что именно эта ментальная уверенность и есть ключ ко всему. Мы не должны выжидать, потому что выжидание на руку России.

Каждый день – это преимущество России, и поэтому надо продолжать движение вперед – где угодно. Я знаю, что на севере есть определенное движение, но везде, где есть движение, его необходимо усилить, чтобы оно стало мощным движением.

И, заканчивая ответ, хочу сказать, что если это будет затяжная война, а вы упоминали о ней в предыдущем вопросе, то самое главное, что Украина должна сделать сейчас, – это подготовить следующих людей, которые отправятся на передовую, особенно офицеров – капитанов, майоров и подполковников, являющихся главными в битвах. Потому что на передовой есть огромная храбрость, но есть также непонимание всех боевых отработок для всех разных типов ведения боя, поэтому необходимо больше прорабатывать такие боевые тренировки, приобретая необходимые навыки. Некоторым ваших солдат обучают в Великобритании и будут обучать в Польше и Чешской Республике. Но нужно, чтобы офицеров – капитанов, майоров, подполковников – учили, как руководить боевыми учениями, как руководить боем, чтобы не терять столько солдат, чтобы каждый раз, когда они атакуют, атаки были чистыми, аккуратными и неприятными для врага благодаря тому, что они понимают, что делают. Поэтому нам нужно перезапустить учебные центры, чтобы иметь лучшие офицерские кадры, часть из которых должна приехать с передовой и учить, а часть должна приехать с передовой и учиться, учиться и учиться, чтобы вернуться на передовую сильнее и умнее, потому что только мозги и навыки Украины выиграют эту войну, а не техника из Америки, БТР или ATACMS. Победа получится на поле битвы, и это должны быть люди, которые знают, что они делают, и мы должны подняться на другой уровень. Храбрости недостаточно, когда вы сражаетесь с орками, вы должны быть также и сообразительными.

Ситуация несколько напоминает советско-финскую войну, проводимую Сталиным. Мы отдаем себе отчет, что враг будет активно использовать так называемый северный плацдарм. Возможно, не сейчас, возможно, через три недели, месяц, два, но Киев постоянно находится под угрозой. Убийство министра иностранных дел Республики Беларусь свидетельствует о том, что беларусский сценарий Кремль уже взял в разработку, и это вопрос сроков. Ключевой момент – это даже не беларусские вооруженные силы, это вооруженные силы РФ, из которых они могли бы сформировать боеспособное большое формирование в Беларуси. И важная задача – чтобы это не произошло незаметно. Но ведь 50 или 60 тысяч российских новых солдат и офицеров – это не означает боеспособную группировку, потому что это предполагало бы и бронетехнику, и авиацию, и привлечение достаточного количества артиллерийских наступательных систем. Как вы видите темпы создания боеспособной российской группировки на севере, в частности, в Республике Беларусь?

Вчера я услышал о том, что они фактически проводят определенную форму мобилизации или предмобилизационную подготовку в Беларуси. Сейчас там контролируют каждого, поэтому все мужчины должны встать на учет, и фактически каждого, кто пытается покинуть страну, стараются остановить. Так что очевидно происходит определенная активность, но я не обязательно соглашаюсь с вами, что они могут создать сильную мощную группировку, потому что у них там нет столько желающих. Многие россияне, поехавшие туда, не закаленные в боях, это новички. Все, что они могут привезти из России, – это еще больше орков, то есть будет еще одно сражение в орко-стиле, когда против Украины просто бросают пушечное мясо.

Я не вижу перспектив скоординированного большого сражения, потому что, например, Беларусь фактически отправляла боеприпасы и оборудование в Россию, и я не уверен, что эти боеприпасы и оборудование вернутся назад, ведь многое уже уничтожено и использовано, особенно боеприпасы.

Следовательно, фактическое логистическое пространство за спиной беларусов слабо, и не факт, что именно это логистическое пространство даст им необходимую мощь. Они могут атаковать, и это будет проблемой для нас из-за численности войск, впрочем, места, через которые они могут атаковать, достаточно узкие и могут быть достаточно хорошо защищены. Помним о том, что в Киеве сейчас гораздо больше побывавших в бою людей, поэтому для нас, в отличие от беларусов, это будет не первое сражение. Такой расклад может быть проблемой, но это проблема количества, а не качества. Хотя и количество, как мы знаем, имеет свою силу.

В свое время премьер-министр Великобритании Дэвид Ллойд Джордж отметил, что вопрос моральной правоты – это очень важно, но вопрос ресурсов – еще важнее. Соответственно, понимаем, что они постепенно начинают готовить и собирать свои ресурсы, но российская оборонная программа не обладает достаточным количеством тех же чипов, соответственно настроенных систем производства высокоточного оружия. Но понятно, что танки они начинают производить в три смены. Как вы думаете, ориентировочно, если брать оперативное время, о каком периоде идет речь, когда мы говорим о долгой войне?

Их потенциала хватит на несколько лет. В этом нет никаких сомнений. У России есть люди, а также базовое оборудование для того, чтобы продолжать производить достаточное количество зарядов, чтобы держать Украину под давлением. Важно то, что Россия готовится к тотальной войне, а Украина – нет. Украина в достаточной степени все еще не сосредоточена на этой войне на правительственном уровне. Мы думаем о других вещах – планах безопасности, дорогах, мы еще не полностью готовы к тому, как мы будем вести эту войну, если Путин не остановится.

Я думаю, что с украинской стороны все еще слишком много надежды на то, что все будет хорошо, что мы получим что-то от Америки, что мы получим ATACMS, и т. д. Есть определенная нехватка планирования, что мы будем делать, если мы не получим все эти вещи, а Россия будет продолжать и продолжать.

Это то, что она делала во время зимней войны. Она просто продолжала наступать, просто продолжала брать количеством, пока не стало слишком сложно. И Финляндия знала, что не может продолжать побеждать. Мы можем оказаться в таком же положении, если мы не начнем продумывать. Поэтому я думаю, что Украина должна понять, что это будет долгая война, и поэтому нужно готовить больше офицеров и людей к войне, начать рассматривать все предприятия, все ли они смогут производить оружие и военные системы, производить больше боеприпасов, больше всего из собственных, украинских ресурсов. Потому что если Путин будет продолжать или его заменят кем-то ненавидящим Украину, то эта война может продолжаться еще очень долго. И люди должны быть готовы к этому, не лишая себя надежды. Следует приобрести жесткость и уверенность в том, как мы собираемся победить и удержать линию фронта. Потому что даже если вы выгоните всех из Крыма, а мы это сделаем, Россия может продолжать, атакуя Харьков, или Сумы, или атаковать через Беларусь. Эта война так просто не кончится. Украина должна выйти на другой уровень и думать на долгосрочную перспективу, а не так, что, дескать, давайте получим еще немного оборудования из Америки – и все пойдет хорошо. Это может быть и не так, мы должны быть серьезно настроены.

Если речь идет о наступательных операциях, конкретные результаты очень часто завязаны на бронемашины, бронетехнику – на танковые группировки. Танки – история серьезная, но М1 Abrams до сих пор мы не видим. Нам рассказывают какие-то басни о том, что это какая-то очень высокотехнологичная техника и что это требует много времени. То же касается дальнобойных ATACMS и авиации, в том числе F-16. Мы даже не получили шанс разместить на нашей территории системы Patriot. Видим определенную дозированность. То есть нам помогают – это очень важно, очень хорошо. Но для того, чтобы вести очень четкую и конкретную наступательную деятельность (речь идет о нашей территории, нашей земле, которую мы должны освободить), мы нуждаемся в определенных мощных инструментах, о которых я упоминал. Как мы еще должны убеждать наших западных партнеров, речь идет и о конкретных странах Европейского Союза, Великобритании, США?

Я не думаю, что речь идет об угрозах. Есть много людей, которые хотят, чтобы все вернулось на круги своя, то есть происходившее с 2014 по 2022 год было для них приемлемым, потому что на самом деле никого особенно и не беспокоило. Беспокоило и убивало только украинцев, а не остальную Европу. Такие люди боятся того, что может произойти дальше, они переживают, что Украина может победить и Россия может распасться. Потому что если это произойдет, то у семи-восьми стран внезапно появится ядерное оружие. И тогда возникает целый ворох проблем, как после распада Советского Союза, и я думаю, что некоторые из лидеров, особенно в Америке, просто ментально не способны с этим справиться. Они хотят, чтобы все было легко и просто, чтобы Украина вернулась к 24 февраля и сказала: "Хорошо, теперь у нас будет мир".

И они полагают, что Россия даст им мир. Они не понимают Путина, они не понимают, как Россия в своем оркообразном мышлении относится к Украине. И потому в этом всем есть глупость, глупость людей, которые не вникают в суть, а до сих пор смотрят на Россию немецкими глазами, французскими глазами, американскими глазами и не видят, что это за война и что за битва на самом деле.

Они не понимают этого и потому думают, что если Путину дать шанс спасти лицо, дать черный ход, то он им воспользуется и будет счастлив, и все снова будет хорошо, как раньше. Но хорошо снова не будет, потому что Россия этого не позволит.

Почему они не дают оружие? Очевидно, потому, что они боятся, что если дать Украине это вооружение, она легко победит, и тогда что же будет дальше? У них нет ответа на это. Они не понимают, как может закончиться война, и боятся, что будет только хуже. И потому мы оказались в патовой ситуации, и, возвращаясь к тому, о чем я уже говорил: Украина должна стать на собственные ноги и перестать полагаться на все, что приходит извне, а также начать работать над тем, как сделать все самостоятельно – то ли через использование больше техники, дронов или проводя больше учений и т.п. Но полагаться на то, что люди изменят свое понимание в Америке, в Белом доме, опасно, потому что многие из них не способны действительно изменить свои взгляды, ведь, как вы помните, украинская война - это всего пять минут в повестке дня в Белом доме, тогда как американская экономика и политика занимают 80%. Они не думают об Украине целый день. Вам повезет, если вы получите 10-15 минут в день. Остальное время они беспокоятся о своих голосах. И демократы и республиканцы беспокоятся о том, чтобы выиграть американский бизнес. Поэтому вам нужно думать по-другому, и я подозреваю, что у вас такая же проблема. Германия имеет исторические связи с Россией и хочет вернуться к хорошей дешевой нефти, чтобы германская экономика могла продолжать развиваться. Франция с Макроном, который хочет быть лидером Европы и думает, что может договориться с Путиным, потому что концептуально, культурно у него нет представления, что такое Путин, и он не пытается это выяснить. Поэтому у нас есть проблемы в этих областях.

Хотел бы уточнить у вас: а Путин боится расширения войны или, наоборот, стремится? Когда залетает российская ракета на территорию Польши – это одна история, это как бы случайно. Затем случайно залетает ракета на территорию Молдовы. Путин будет использовать этот психологический момент, будет пытаться устрашать наших европейских партнеров, потому что, как он говорит, «непонятно чья ракета может полететь в сторону Берлина».

И то и другое, я имею в виду, что он не хочет воевать с НАТО. Путинские генералы и Путин знают, что он не может выиграть войну против НАТО или США, и это вполне понятно. Что он хочет, так это чтобы общественный резонанс от этого действительно вернулся в домашнюю аудиторию, это для него самое важное. Путина интересует только его собственная позиция и деньги. Он занимается исключительно приближенным к нему кругом людей, чтобы удержать их у власти. Он держится зубами за власть.

Ему нужна картинка, а не реальность, что НАТО воюет с ним. Он не дурак в этом отношении, и у него есть картинка, что НАТО действительно с ним сейчас воюет.

Они видят прибывающую технику. Я имею в виду, что есть много тысяч, миллионов россиян, которые убеждены, что на фронте воюют американцы и то в большом количестве - не добровольцы, они не понимают, кто такие добровольцы, это за пределами их понимания, что кто-то приедет из Америки и будет воевать вот так просто за Украину. С чего это? Но они думают, что НАТО уже внутри Украины и воюет, и это тот месседж, который транслируется по телевидению в России – Россия воюет с НАТО. Так что у Путина уже есть то, что ему нужно. Ракета в Польше, ракета в Молдове – это ничто, это лишь незначительные повреждения в ежедневной борьбе. Это не намеренные попытки что-то сделать, потому что у него было время, чтобы что-то сделать, и много времени, чтобы втянуть НАТО в эту войну, но он этого не сделал. У него было много времени для запуска ракет в страны Балтии или серьезно попасть на Польшу, но он этого не сделал. И если до сих пор этого не произошло, то я не думаю, что он решится на это.