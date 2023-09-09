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Путин боится собственного народа, потому и сделал Украину внешним врагом, - Макфол

9 сентября, 2023 суббота
21:53
Война с Россией

Владимир Путин намеренно сделал Украину внешним врагом России, чтобы таким образом сплотить изнутри российское общество и сделать невозможным проявление протестных настроений внутри своей страны

Такое мнение выразил директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI), американский дипломат и член санкционной группы Майкл Макфол в эфире телеканала "Еспресо".

"Путин стал более авторитарным. Он стал больше бояться своего народа, поэтому ему нужен был внешний враг, чтобы оправдать свою авторитарность. Именно поэтому он стал более антизападным, антиукраинским", - заявил дипломат.

"Расширение демократии угрожало правлению Путина внутри России. Путин часто подчеркивал своему народу, что россиянам нужно сильное государство. Россиянам не нужны западные способы управления, потому что они другие", - отметил Макфол.

По его словам, в 2000 году Путин был не столь антидемократичным, хотя уже тогда лично Макфол предостерег международное сообщество относительно него.

"Свою первую статью о Путине я написал в 2000 году, предупреждая мир о его антидемократических действиях. Он всегда был импераиалистом. Он оплакивал распад Советского Союза. Он из КГБ, и провел всю свою жизнь, защищая Советскую "империю". Но 20 лет назад он был более прорыночным и прозападным", - утверждает директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI).

Что касается рыночных реформ, Путин, по словам Макфола, сперва снизил индивидуальный налог на прибыль и перевел РФ на единый налог в 13%. Также он снизил корпоративные налоги и уважал частную собственность.

"Сегодня это уже не так. Он восстановил строгий контроль государства над экономикой, особенно после вторжения в вашу страну", – заметил Майкл Макфол.

По его мнению, Путин опасается не расширения НАТО, а демократической экспансии.

"Он видел Сербию в 2000 году, Грузию в 2003-м, и самое главное Оранжевую революцию в вашей стране. Это была угроза его авторитарному способу правления. Конечно, потом Революция Достоинства стала еще большей угрозой", - подчеркнул Посол.

Украина
Россия
Владимир Путин
США
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