Об этом он сказал в спецвыпуске Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" с Дэвидом Леттерманом.

Ведущий поинтересовался мнением украинского президента относительно того, может ли Путин применить ядерное оружие.

"Я его (Путина, – ред.) видел, я видел его желание жить. Он очень любит жизнь, он даже сидит... длинный стол... он боится ковида или еще чего-то. Это свидетельствует о том, что боится смерти, он любит жизнь. Поэтому я не уверен, что готов применить ядерное оружие. Потому что он понимает: если применит, то следующие шаги могут быть от любого государства именно к нему. Лично к нему", - сказал Зеленский.

2 ноября американское издание New York Times сообщило, что российские генералы обсуждали возможность ядерного удара по Украине.

Экс-командующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что в ответ на применение РФ против Украины ядерного оружия США уничтожат большую часть российских военных возможностей.

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