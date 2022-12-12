Путин боится смерти: Зеленский объяснил, почему РФ вряд ли применит ядерное оружие
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что лидер Российской Федерации Владимир Путин вряд ли применит ядерное оружие, потому что очень боится умереть
Об этом он сказал в спецвыпуске Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" с Дэвидом Леттерманом.
Ведущий поинтересовался мнением украинского президента относительно того, может ли Путин применить ядерное оружие.
"Я его (Путина, – ред.) видел, я видел его желание жить. Он очень любит жизнь, он даже сидит... длинный стол... он боится ковида или еще чего-то. Это свидетельствует о том, что боится смерти, он любит жизнь. Поэтому я не уверен, что готов применить ядерное оружие. Потому что он понимает: если применит, то следующие шаги могут быть от любого государства именно к нему. Лично к нему", - сказал Зеленский.
- 2 ноября американское издание New York Times сообщило, что российские генералы обсуждали возможность ядерного удара по Украине.
- Экс-командующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что в ответ на применение РФ против Украины ядерного оружия США уничтожат большую часть российских военных возможностей.
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