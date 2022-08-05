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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Путин боится потерять лояльность Эрдогана, – политолог Юнус
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Путин боится потерять лояльность Эрдогана, – политолог Юнус

5 августа, 2022 пятница
15:10
война с Россией

Политолог Рамис Юнус убежден, что Путин будет соблюдать зерновое соглашение, чтобы не потерять лояльность Турции

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Удар по Одесскому порту был нанесен из  отчаяния или чтобы показать, что это еще не конец этого соглашения. То есть Путин намекает на то, что они могут нарушить зерновое соглашение в любой момент. Этот удар вызвал резко негативную реакцию Турции и лично президента "Эрдогана. Поскольку на карту поставлен личный авторитет Эрдогана. Сейчас пока все идет по плану, однако следует ожидать провокаций от России", - пояснил Юнус.

Политолог отметил, что Турция и Россия всегда были "заклятыми" друзьями.

"Турция и Россия всегда держат нож за спиной. Они есть и были "заклятыми" друзьями. Ведь имеют свои интересы в Ливии, Сирии и на Южном Кавказе. И всюду их позиции не сходятся. Я уже не говорю об Украине. С 2014 года Турция поддерживала и поддерживает  территориальную целостность Украины. Вы очень удивитесь, когда начнете освобождать Крым, какой будет поддержка Турции. Просто сейчас Турция ведет очень сложную игру. Однако хочу заметить, что Россия не будет нарушать зерновое соглашение. Поскольку Путин не хочет потерять лояльность Эрдогана", - добавил он.

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