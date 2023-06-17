Путин боится последствий контрнаступления ВСУ, потому что не понимает, куда сможет дойти украинская армия, - Фейгин
Деятель российской оппозиции, бывший депутат Госдумы Марк Фейгин считает, что у Путина нет запасного плана в случае прорыва фронта со стороны ВСУ
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Меморандум Путина предполагал, что страны НАТО должны демилитаризировать 15 стран, вступивших в Альянс после мая 1997 года. Накануне войны, когда он во второй раз подвел войска к границе Украины, все уговаривали Путина остановиться. Он носом крутил, мол, у нас нет диалога. А сейчас Путин уже боится последствий контрнаступления ВСУ, потому что не понимает, куда сможет дойти украинская армия", - подчеркнул Фейгин.
По словам оппозиционера, Путин допускает прорыв фронта со стороны ВСУ и не знает, что делать в этом случае.
"Путин понимает, что просто так это все не остановится. В частности потому, что союзником Украины является Запад, а с Западом шутить не стоит. Понимая, что будет военная, финансовая и другая помощь Украине, Путин допускает для себя, что вдруг ВСУ прорвут оставшиеся 90 км до Мариуполя и 80 км до Мелитополя... И что тогда, когда перерезаны будут фронты? Запасного плана у Путина нет, я это понял после встречи с военкорами РФ. Путин не знает что делать и говорить в том случае, если будет достигнут такой результат", - подчеркнул Фейгин.
- 15 июня сообщалось, что Силы обороны продвигаются на восточном и южном направлениях фронта. Возле Угледара Донецкой области удалось продвинуться до 1 км. На Запорожском направлении за неделю освобождены 7 сел.
- По состоянию на вечер пятницы, 16 июня, известно, что украинские защитники на юге ведут активные наступательные действия на нескольких направлениях.
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