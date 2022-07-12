Путин боится "популярности генералов", - СМИ
Президент России боится, что кто-то из генералов, управляющих "спецоперацией" в Украине, обретет авторитет и популярность и перестанет ему подчиняться
Об этом сообщает издание Медуза.
По словам одного из источников, Путин "хорошо помнит 1990-е" и не хочет, чтобы в стране появился "второй генерал Лебедь", которому на выборах-1996 удалось получить почти 15% голосов, а затем стать губернатором Красноярского края .
"Если бы какой-то генерал постоянно был на слуху, часто появлялся в новостях, он бы неизбежно стал популярным. Стал бы автором побед. Мало ли во что такая популярность могла вылиться среди поддерживающих войну", - объясняет один из источников издания.
Из-за этого страха Путина российское телевидение и другие подконтрольные властям СМИ почти не сообщают о действиях высшего военного руководства на фронте. Сам состав командования более трех месяцев хранился в секрете, пока в июне официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков не сообщил, что группировкой войск Центр командует генерал-полковник Александр Лапин, а Южной группировкой войск командует генерал армии Сергей Суровикин.
Источник напоминает, что в 1990-е годы генералы могли оказывать существенное влияние на политическую ситуацию, используя свою популярность как ресурс: "Сейчас такой персонаж мог бы заявить: а давайте всеми силами на Киев. Или наоборот — пора подумать о мире. К боевому генералу многие бы прислушались. Это ( в Кремле. - Ред. ) никому не нужно".
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