Путин боится "популярности генералов", - СМИ

Об этом сообщает издание Медуза.

По словам одного из источников, Путин "хорошо помнит 1990-е" и не хочет, чтобы в стране появился "второй генерал Лебедь", которому на выборах-1996 удалось получить почти 15% голосов, а затем стать губернатором Красноярского края .

"Если бы какой-то генерал постоянно был на слуху, часто появлялся в новостях, он бы неизбежно стал популярным. Стал бы автором побед. Мало ли во что такая популярность могла вылиться среди поддерживающих войну", - объясняет один из источников издания.

Из-за этого страха Путина российское телевидение и другие подконтрольные властям СМИ почти не сообщают о действиях высшего военного руководства на фронте. Сам состав командования более трех месяцев хранился в секрете, пока в июне официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков не сообщил, что группировкой войск Центр командует генерал-полковник Александр Лапин, а Южной группировкой войск командует генерал армии Сергей Суровикин.

Источник напоминает, что в 1990-е годы генералы могли оказывать существенное влияние на политическую ситуацию, используя свою популярность как ресурс: "Сейчас такой персонаж мог бы заявить: а давайте всеми силами на Киев. Или наоборот — пора подумать о мире. К боевому генералу многие бы прислушались. Это ( в Кремле. - Ред. ) никому не нужно".

12 июля аналитик Умланд объяснил в эфире Эспрессо, что Запад будет искать промежуточные решения для переговоров и не будет ждать краха Путина.

В тот же день после ударов HIMARS погибли все заместители командира 106-й воздушно-десантной дивизии России.

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