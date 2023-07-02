Все неленивые уже почесали языки о вышедшем в испачканных штанах фельдмаршале и начали переводить стрелки на другие темы, в частности, "А где Суровикин?" Но суть основная такова: то, что не сделал Пригожин, в любом случае Путин сделал сам – путинская истерика продемонстрировала, что король гол и не держит этого удара.

Я, собственно, и до всех этих событий говорил, что Пригожин проиграет, и с ним расправятся, потому что он человек несистемный, во-первых. Он не чиновник, не фигура, имеющая какое-то место во внутригосударственной иерархии. Поэтому, хоть и совершенно никудышный, Шойгу удержался. Если взвешивать тех и других, вес аппаратного лица всегда больше. Это во-первых. Во-вторых, этот фейковый мятеж был о чем? Марш за справедливость? Где здесь какая-то программа, идея? Кто-то скажет: да ну, можно же и без этого, у власти нет идеологии понятной, и те, кто ее оспаривает, тоже могут не иметь. Это все так, но мотивированы ли они чем? Чем мотивирован этот Пригожин? Он что – имеет большую идею стать правителем и изменить Россию? Ничего такого, все кончилось на деньгах. Сидит Путин и перечисляет: мы им 86 миллиардов дали, 40 миллиардов дали. То есть все о деньгах. А Пригожин что – парламентскую республику стремился создать или фашистское корпоративное государство? Какова его идея? Он выступал за всеобщую мобилизацию, мобилизацию промышленности и продолжение войны – так он говорил в своих многочисленных многословных выступлениях. То есть ему и не нужно было идти до конца, потому что нет идеи. "Вы меня не трогайте, оставьте мою ЧВК Вагнера мне и платите денежку за ее существование" – вот чего хотел Пригожин.

Обманули его или он добился своего? Смотрите, он эти оглобли развернул. Если он не понимал, что никакой ЧВК не останется, если он не понимал, что и для него риски слишком выросли из-за того, что он повернул назад, то он еще и глуп в придачу, потому что не осознает, во что влип. Если он все понимает, чем все это может закончиться, тогда это еще большая глупость: если ты все понимаешь, то иди уже до конца – это логично. А ему до конца не нужно, он не понимает, зачем ему идти до конца. Он апеллировал к царю против плохих бояр – стандартная русская традиция. Чего добился? Ничего.

Но добился, может, не Пригожин, а те, кто был кукловодом в этом процессе. Они вымазали Путина вполне закономерно в цвет его собственного страха. Мы помним это истеричное обращение и как "первый" рвал в первые несколько часов – это вообще что-то невиданное. Они добились своего – Патрушев, Бортников и так далее, мы видели это вечернее заседание: мужчины в скромных серых костюмах разговаривают с Путиным, который уже не фельдмаршал в их глазах.

Но вопрос: а был ли заговор? То, что мы понимаем под военным мятежом и Пригожиным – все понятно, сейчас это уже разложили и мы видим: это инструмент. А был ли заговор и на какой масштаб он заходил высоко? Это еще выяснится. Прошло всего 7 дней от 24 июня. Это не так уж много времени, чтобы во всем разобраться и всей информации быть обнародованной. Еще нужно подождать. Эти разговоры: арестован Суровикин или нет. Даже по ходу дальнейших событий – по реакции Путина, как он сможет попытаться восстановить свой пошатнувшийся авторитет путем террора в отношении армии и ближайшего окружения, мы и поймем, кто сюда вовлечен. Или даже если не вовлечен, то является жертвой, с которой сводят счеты. Возможно, внутри власти этот процесс происходит – сведение счетов путем этого заговора, с использованием в качестве повода этого заговора, чтобы избавиться от нежелательных самому Путину, или одних против других.

Я считаю, что кто-то был вовлечен, конечно. Иначе как объяснить, что действительно не было сопротивления и они не доехали всего 200 км до Москвы, - это финальная вроде бы точка, сам Пригожин об этом говорит, район Ступино, в сторону Московской области. Это меняет всю картину: во-первых, ясно, что Путин действительно слаб. Самого Путина, который руководит сопротивлением и защитой столицы или в Ростове какие-то движения делает, мы не видели. Мы видели только его несуразную декларацию о том, что они предатели и т.д. А в принципе, как говорят, всем руководили Бортников и Патрушев. Руководили и открытием производства, и переговорами с Пригожиным через Лукашенко, и ликвидацией последствий частично на первом этапе. Потому что закрыли дело – открыли дело – закрыли дело и так далее. То есть, здесь мы видим кого угодно руководителем, но не самого Путина.

Если он действительно полетел на Валдай вместе с Мишустиным – это лучшее доказательство того, что рассчитывать на него не приходилось.

С таким главнокомандующим говорить о защите от реальной угрозы – не какой-то слабой, кажущейся, внеидеологической, как Пригожин, – нет смысла. Да, у Пригожина была военная сила, но не было идеи, ради чего это все делается. Поскольку какой же это марш за справедливость, если это марш за деньгами?

Но Путин сейчас, все эти дни, демонстрирует гиперактивную деятельность – в Дербенте встречается с жителями, награждает на территории Кремля проявивших себя военных. Совещания проводит, выходит с 5-минутными выступлениями на телевидении и так далее, то есть он пытается компенсировать продемонстрированную слабость, о которой уже Шольц и Байден рассказывают, все рассказывают, потому что видели это все. Это происходило у всех на виду. Он пытается компенсировать поведением постфактум, демонстрируя, что у него все было под контролем – "общество под контролем", "организации, силовые ведомства я контролировал".

Однако он ничего не контролировал. Если бы Пригожин не был таким идиотом, зашел бы в Москву – я даже не говорю, что взял бы Кремль, посадил бы свое доверенное лицо, или сам бы сел. Теперь не об этом. Просто бои в Москве – представляете?

Я себе представляю, если бы Пригожин просто заехал, разложил на Красной площади газетку "Правда", нарезал на ней колбасу, и мы бы услышали выстрелы в нескольких департаментах на Лубянке.

А кто-то сказал бы так: не проще ли было бы этого валдайского узника убрать из игры и договариваться с Пригожиным напрямую, зачем нам договариваться в пользу Путина? Зачем он нам нужен? Я думаю, что они бы договорились. Без Путина они бы скорее договорились с Пригожиным: вот тебе твой участок, а мы будем политической властью заниматься. Вероятно, Пригожина это вполне устроило бы, как я себе представляю. Потому что в принципе, если бы не стало его личных врагов – Шойгу и Герасимова, прежде всего Шойгу, потому что это вопрос денег, которые сосредоточены в системе министерства обороны, - это бы его удовлетворило. А Патрушевы и все остальные, вероятно, могли бы действовать дальше по своему усмотрению.

Путин опасается этого всего, потому и уехал, потому и пытался как можно скорее договориться с Пригожиным.

Вероятно, договоренности состоялись. Но будут ли сохранять верность договоренностям стороны, прежде всего Путин? У меня большие сомнения: а зачем?

К тому же, смотрите, какой важный момент, почему он непременно должен избавиться от Пригожина. Ведь Пригожин, кроме того, что нес угрозу в этот день, 24 июня, является носителем огромного объема информации. Он за четверть века столько всего узнал! Он много чего сделал – сомнительного, грязного, убийств, девушки и мальчики, и что угодно. Он обслуживал Путина и его ближайшее окружение, занимаясь самыми грязными делами – от Африки до Ливии, от Сирии до Москвы, от Донбасса, где он с 2014 года с ЧВК Вагнера и были теми самыми "ихтамнетами". Понятно, что это были регулярные части министерства обороны, но крышей, фасадом была ЧВК Вагнера, олицетворявшая образы трактористов и шахтеров, воюющих против регулярной правительственной армии Киева. Такой человек не может путешествовать, где ему вздумается, в Беларусь. А если его украдут? А если его американцы украдут? Это ведь не украинцы. Представляете, сколько можно узнать и как все изменить? Это же носитель информации уровня А. Поскольку там есть все – и концы, и счета, и деньги, и Африка, и все на свете. Поэтому существование такого человека очень опасно для Путина.

Если мы говорим всерьез о разных версиях: возможно, те, кто стоял за мятежом, добились определенных своих успехов? Может, они и не собирались полностью обнулять Путина в краткосрочной перспективе, за три дня? Возможно, они как раз вышли на свой формат и траекторию. Смотрите: Шойгу – это не только о деньгах и о войне, Шойгу, прежде всего, о преемстве власти и о тех, кто должен обеспечивать этот транзит. А тут мы видим, что вернулся в игру скромный генерал-полковник Дюмин – губернатор, который на самом деле не просто губернатор тульский, а человек, отвечавший за силовую часть оккупации Крыма в 2014 году и так далее, и так далее. Он отвечал и за силовую часть путинской охраны. То есть человек с эфесбешной биографией не меньше, чем у Патрушева с Бортниковым. Только младше он немножко, а уровень доступа к телу у него был велик. И тут мы видим, что Шойгу уже все – вышел не в костюме "главного оленевода РФ", нет, – в сером пиджачке, не в форме.

Да, на совещание пришел. Кстати, Дюмин еще был замом главы ФСО, после того как был телохранителем Путина. Говорят, есть история того, что он на Алтае от медведя спас Путина. На мой взгляд, это миф, специально придуманный. Может, и так, неизвестно. Он еще был замминистра обороны, то есть его уже однажды готовили, но бросили на губернаторство. Я думаю, решили, что пока ему это не нужно, потому что вдруг запачкается, лучше уж все дерьмо оставить на Шойгу, который там уже лет 10 сидит, если не больше.

В любом случае тема транзита обсуждается в этих кругах. Естественно, поводом был избран военный мятеж, и он может сейчас эту тему транзита возобновить. Главный, кто против этой темы, – сам Путин. Какими путями может пойти этот транзит? Он может пойти по пути замены Путина на его должности первого чиновника. Может возникнуть вариант с Лукашенко – создание союзного государства, об этом сейчас много говорят, и введение поста президента союзного государства и переход туда Путина с сохранением какого-то уровня власти в двух субъектах – Беларуси и России. Это тоже своего рода транзит. То есть он изменяет архитектуру властей России. Например, если Путин станет президентом союзного государства, а Мишустин – главой правительства или главой России внутри союзного государства, это меняет архитектуру власти. Так что этот переворот поспособствовал многим вещам. Он помог краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным перспективам, здесь питать иллюзий не стоит, говорить, что ничего не было: всех наградили, наказали, кого надо, - забыли.

Никто об этом не забудет. Искушение изменить положение вещей в России, сменить власть теперь только будет расти – на фоне поражения в Украине.

Конечно, если бы взяли Киев за три дня, ничего такого, может, и не было бы. Но поражение ищет виновников. Поражение – это всегда фамилия, имя, отчество. А не так, что, ну, проиграли – так что теперь делать? Иногда я слышу голоса экспертов, которые говорят: ничего страшного не произойдет, если окончательно лишатся оккупированных территорий. Как это – не произойдет? Уже происходит - а ведь еще не потеряли ни Крым, ни Донбасс. Уже происходит. А вы говорите: что будет, если они потеряют окончательно, если ВСУ зайдут в Крым? Мы увидим вторую серию этого военного мятежа.

Вопрос еще такой: а почему он сразу не воспользовался возможностью привести для защиты Москвы – наверное, технически это можно было решить – какие-то части с фронта? Он даже об этом сказал: от нас хотели, чтобы мы передислоцировались с фронта, с передовой, с Запорожского направления в Подмосковье. По-моему, причина не в том, что он не хотел ослабить фронт. Там были резервы, которые пока есть у Москвы, они находятся на территории Луганской, Донецкой областей, можно было пару тысяч военных перебросить в Москву, это не проблема. На самолете военно-транспортном довезти их, и они через полтора-два часа уже были бы в аэропорту, а через три часа были бы уже в Ступино. Можно было бы сделать, я думаю. Они ведь не знали, что все кончится за день, нужно было как-то решать этот вопрос. А если бы и на следующий день продлилось, и через два дня, и через неделю?

А если бои под Калугой?

Да, он не хотел их передислоцировать.

Откуда мы знаем – вдруг настроения в этих частях министерства обороны такие же, как у ЧВК Вагнера?

И зачем им воевать друг с другом? Скажут: чего мы воюем, ну уберем этого плешивого и войне конец, и умирать не придется. И устроим все, как нам нужно, разграбим Рублевку, еще что-то. То есть он ищет преторианскую гвардию, не задействованную в реальной войне. Конечно, они будут хуже сражаться против тех вагнеровцев, которые вышли из боев под Бахмутом, это очевидно. Но лучше так рискнуть, чем увеличить количество неконтролируемой солдатской массы, людей с фронта, которые еще неизвестно как будут вести себя. Он же видел, что в Ростове происходит – они целуются с ними, покупают мороженое и минералку. Ничего такие настроения. Именно поэтому нужно было подойти к толпе – ему или двойнику, как знать, показать, что "и меня народ любит – смотрите, со мной селфи делают" То есть, ему теперь все время надо оправдываться, показывать обратное от того, в чем его обвиняют. Вместо слабости – силу: силу поддержки общественной, силу поддержки военных, силу государственных решений, государственного аппарата, который лоялен Путину. Они публично так и остались лояльными – и ФСБ, которая немедленно открыла производство и призвала к аресту Пригожина, и армия – выступил Суровикин, и генерал Алексеев, и призвали вагнеровцев прекратить мятеж и подчиниться командованию, и другие. То есть все это – лояльный книксен – было сделано, но проблема не решалась только уровнем элиты, уровнем государственного управления. Эта проблема спустилась ниже: общественность, народ был готов на любую движуху в любую сторону, чтобы произошли какие-нибудь перемены.

Потому что у народа есть прекрасная альтернатива – грузиться в автозаки и через московские военкоматы отправляться в мясорубку. Народ уже очень хорошо понял эту перспективу.

Я уверен, что так и есть. Большая масса, которая, возможно, антиукраински настроена, и против Запада, и в широком смысле пропутинская, понимает, что это изменение приведет к исчезновению угрозы мобилизации, отправки на фронт и возвращения в черном пакете. Конечно, они это чувствуют, что война зашла в тупик, и из этого тупика ему не хочется выводить войну ценой своей жизни. Пусть кто-нибудь. А кто? Уже однажды была мобилизация – 21 сентября, когда 325 тысячам, как они говорят, они забрили лоб и отправили на фронт. Но если они даже вторую часть мобилизации проведут – это еще 300, 400, а может и 500 тысяч. И что тогда? Сколько еще должно погибнуть в этой войне? Поэтому любое движение, даже Пригожина вызывает энтузиазм. Не деятельную поддержку – они не побежали переодеваться в камуфляж и просить оружие, чтобы с ним идти на Москву, нет. Они, возможно, безучастно наблюдали, а иногда и поддерживали то, что делают другие. Это свидетельство чего – если пойдет какая-то колонна с Белгородщины, возможно, к ней кто-то присоединится, с десяток тысяч (говорят, 8 тысяч участвовало в рейде на Москву). Будет то же самое. Нрод безразличен. Возможно, войска или силы ФСБ росгвардию выставят, а народ не будет, извините, ложиться под танки за Володю Путина, такого не будет. И это осознание, на мой взгляд, возникло у многих.

Когда мы говорим о внешней части мятежа, которую олицетворял Пригожин, и о внутренних механизмах – речь идет о части политбюро, пытавшейся подруливать разными силовыми потоками, становится понятным, сколько было вложено усилий в Пригожина, в организацию, в сопровождение военное, спецслужбистское. Но они могли пойти гораздо более коротким путем – веревочка, подушечка и прекрасно расписанный некролог на всю первую полосу газеты "Правда": «Не выдержало сердце патриота, погиб, вся Рассеюшка скорбит".

Трудно судить об этом достоверно, действительно ли ход событий мог быть именно таким, но Путин его опасался, это точно. Я об этом уже говорил, что Путин опасался: бои на улицах – это одно. Ну, воюют вагнеровцы с росгвардейцами, сотрудниками ФСБ, кантемировской дивизией – это одно. А он что – он на Валдае может быть уверен, что его подушечку или петельку на него не накинут? Как он может себе гарантировать, что такого не произойдет? Никак. Тем более, если бы он остался в Москве, это бы еще больше углубилось. Тут бы и сказали: знаешь, дорогой друг, наделал ты много: и война, теперь еще смута. Зачем нам все это? Не проще будет от тебя избавиться? И с чистого листа, без Путина – этого элемента, скрепляющего всю эту систему, – начать строить все заново – отношения, войну, отношения с Западом. Он этого точно опасался.

Насколько дальновидным является Пригожин? Насколько он мог быть протагонистом такого плана? Трудно вообразить. Может быть, но сложно вообразить. Все же сам Пригожин, что бы о нем ни говорили – острый на слово, опытный, с откровенно уголовным явным прононсом, но он не стратег крупного масштаба. То есть, в его голове такой план выстроиться не мог. Если к мятежу были привлечены люди серьезные или наблюдали за этим со своим интересом, сочувствовали и ждали момента, чтобы набросить петлю или накрыть подушкой, то он явно не мог отвечать полностью их ожиданиям. Слишком быстро все кончилось, надо было потянуть день, второй, неделю. Вот что нужно было этим людям.

Опять же, ход дальнейших событий подтвердит или опровергнет наши выводы. Если мы увидим, что все вернется на предыдущий круг, возможно,

ведь эти люди не готовы без повода – без военного переворота, или мятежа, или каких-то массово уходящих с фронта дезертиров или потери Крыма – начать действовать.

Им нужен внешний повод для того, чтобы внутренний заговор и возможно, в него не был вовлечен и даже не знал об этом Пригожин, начал что-то делать. Без этого они не могут начинать действовать, нужна первопричина. И этой первопричиной мог стать мятеж Пригожина, но не стал. Станет ли результат контрнаступления такой причиной? Посмотрим.

А возможно, целью пригожинского мятежа и мятежа силового глубинного КГБ было несколько иное – просто устрашить Путина и переформатировать так называемую повестку дня? То есть сейчас эта "ликвидационная комиссия российского абсолютизма" начинает прописывать определенные детали: Владимир Владимирович, вы там это делайте. Подрабатывать британской королевой? Отлично, можете ездить по Дербенту. Давайте из войны выходить, с американцами сбавлять градус. И так далее.

Выходит так, что мы составляем для них прогрессивную программу. То есть эти люди хотят это сделать не для того, чтобы поделить деньги, перераспределить власть. Эти люди и так очень богаты, у них там у власти в ближайшем окружении есть все это, и деньги тоже. А значит так, что они имеют какую-то большую программу: выход из войны, попытка наладить отношения с Западом, снизить китайское влияние на Россию – это также важный фактор. А кто они в этой системе, если китайцы намерены продолжить свою политическую и экономическую экспансию? Кому они будут нужны как исполнители - вороватые, старые, имеющие родственные обязанности, а то и протородинные. Эти люди могут опасаться за свое будущее, за свою власть, своих детей, свои капиталы. Но выходит, что они не решаются на подобные действия как на какую-то политическую программу – у них нет политической программы.

Возможно ли из Путина сейчас сделать только ездящую марионетку встречается с королевой, которая его не примет, или к Дербенту с массовкой, которая с ним будет фотографироваться? Боюсь, что нет, этот вариант уже упущен.

Сохранение Путина у власти в любом виде, даже в ритуальном, "фанерном", учитывая возраст и все остальное, мне кажется неприемлемым, сейчас это никто не воспримет. Нужны реальные перемены с Путиным. В самом идеальном случае – на пенсию, а в лучшем – отстранение. На мой взгляд, при Путине никто не сможет реализовать то, о чем вы говорите: мы решаем настоящие вопросы, а ты делай вид. Мне кажется, что все слишком далеко зашло, и с Путиным уже так не получится.

А Путин на подобное пошел бы или нет? Путин хотел бы сохранить свою жизнь, даже не власть, а жизнь и реализацию во власти.

Я думаю, нет, потому что слишком много наделали дел. Он не может поверить, что ограничение или самоограничение власти, на которое он может пойти, его спасет. Он как раз верит в абсолютизацию власти, потому что он все равно военный преступник, несет ответственность за развязывание войны и за жертвы, а это уже сотни тысяч человек. Я не думаю, что он может довериться кому-нибудь в России, чтобы разделить с ним власть, притворяться, что он идет на почетный пост, изображая власть. Мне кажется, реальных рычагов он не готов отдать. Похоже, этот вариант уже не реализуют.

Больше всего о ходе событий мы узнали от очень странного информационного вброса Лукашенко. Он сразу натянул на себя шапочку великого переговорщика. Не знаю, правда ли, проверить возможности нет. Но вы помните этот пафос: я позвонил, меня попросили, а Путин не мог дозвониться до Пригожина – бред какой-то.

Конечно, не так все было. О чем они там с Путиным говорили – кстати, такие разговоры записываются и одной, и другой стороной, это обычная практика. Я считаю, что разговор был обычным, не в слишком изысканном стиле, где любую фразу можно куда угодно вернуть. Конечно, я вижу в этом скорее поручение, которое Путин дал Лукашенко, чем инициативу самого Лукашенко. Он наверняка сказал: давай я с ним поговорю, – он мог такое сказать на уровне "ну, ты мне, я – ты". Но параметры, как именно он должен говорить, что предлагать какие условия, Лукашенко не мог предлагать сам, он должен был это согласовать. Я думаю, что согласование произошло ниже – на уровне Патрушева. И, скорее всего, Лукашенко коммуницировал дальше с ним, чтобы обсудить детали, к чему именно они готовы согласиться, а Путин контролировал процесс. Поэтому я не думаю, что в словах Лукашенко много достоверного, он пытается даже материально выиграть от этой истории, безусловно, конвертирует это в какой-то материальный интерес, получит что-то дополнительно. Он сразу заявил, что товары должны беспрепятственно ходить, мы продвигаемся в единое государственное пространство. Как обычно, перешел от дел политических к сугубо материальным.

Что касается остальных – судите сами: если бы у Лукашенко была своя игра, и он захотел бы иметь Пригожина и действовать в таком же направлении, разве ему разрешат делать это вместе с Пригожиным? Разве они могут просто отпустить Пригожина, чтобы у Лукашенко появился инструмент для самостоятельности, какая-то структура, которая может кого угодно убивать и воевать, где хочет. Я не уверен, что ему это разрешат. И это подтвердит, что это все контролируемый процесс, никоим образом не энтузиазм и эксцентрика самого Лукашенко в стиле "что хочу, то и делаю, зачем мне чьи-то советы, я сам все буду решать, куда ядерную бомбу бросать", как он говорит. По-моему, это все не так, это ему позволяют такую риторику, чтобы он не слишком терял вес, как марионетка Кремля, кем он является на самом деле.