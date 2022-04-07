Путин боится огласки преступлений против человечности: рашисты будут уничтожать доказательства зверств в Мариуполе в мобильных крематориях, - Маломуж

Экс-глава СБУ рассказал об этом в эфире Еспресо.TV.



"Российское руководство уже видит, что военные РФ в Украине – прямые свидетели, исполнители, организаторы, командиры среди них, и соответственно они укажут на руководителей России, что это они готовили такие операции, с указаниями убийств. Поэтому в данной ситуации, это угроза уже Путину", - отметил Маломуж.



Генерал подчеркнул, что верхушка руководства Российской Федерации боится мировой огласки преступлений против человечности, совершаемых российскими военными в Украине.



Верховка РФ боится, что преступления против человечности будут обнаружены, что они являются организаторами этих преступлений. Что они давали конкретные указания по окружению Киева и по Мариуполю. и военные. Это нападение", - заметил Николай Маломуж.



По мнению генерала, россияне в Мариуполе действуют, как нацисты во время Второй мировой: "Скрытие доказательств преступлений Российской Федерации будет происходить и с использованием мобильных крематориев. Сначала предполагалось, что эти крематории будут использоваться для сожжения убитых россиян. А после огласки, международного резонанса, особенно по Буче, Ирпени, Гостомелю и Мариуполю - у россиян огромный испуг, ведь это квалифицируется как преступления против человечности, и не просто тех воинов, которые совершали изнасилование, убийство, поругание.Это конкретные факты, выявляющие политиков Российской Федерации как агрессивных террористических. А Путин, как раз, особенно боится таких оценок и огласок".

Напомним, на территории города Буча за последние сутки обнаружили еще три братских могилы с убитыми местными жителями.

Городской голова Вадим Бойченко считает, что Российская Федерация совершает на украинской земле геноцид и если кто когда-то представлял ад, то он сегодня есть и этот город Мариуполь.

Европейский парламент принял резолюцию о полном и немедленном запрете на весь импорт российской нефти, газа и угля в ЕС.