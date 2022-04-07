Путин боится огласки преступлений против человечности: рашисты будут уничтожать доказательства зверств в Мариуполе в мобильных крематориях, - Маломуж
Генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки 2005-2010 гг. Николай Маломуж считает, что президент страны-агрессорки Путин и вся российская верхушка боятся огласки преступлений против человечности, поэтому вполне вероятно, что рашисты будут уничтожать доказательства зверств в Мариуполе в мобильных крематориях
Экс-глава СБУ рассказал об этом в эфире Еспресо.TV.
"Российское руководство уже видит, что военные РФ в Украине – прямые свидетели, исполнители, организаторы, командиры среди них, и соответственно они укажут на руководителей России, что это они готовили такие операции, с указаниями убийств. Поэтому в данной ситуации, это угроза уже Путину", - отметил Маломуж.
Генерал подчеркнул, что верхушка руководства Российской Федерации боится мировой огласки преступлений против человечности, совершаемых российскими военными в Украине.
Верховка РФ боится, что преступления против человечности будут обнаружены, что они являются организаторами этих преступлений. Что они давали конкретные указания по окружению Киева и по Мариуполю. и военные. Это нападение", - заметил Николай Маломуж.
По мнению генерала, россияне в Мариуполе действуют, как нацисты во время Второй мировой: "Скрытие доказательств преступлений Российской Федерации будет происходить и с использованием мобильных крематориев. Сначала предполагалось, что эти крематории будут использоваться для сожжения убитых россиян. А после огласки, международного резонанса, особенно по Буче, Ирпени, Гостомелю и Мариуполю - у россиян огромный испуг, ведь это квалифицируется как преступления против человечности, и не просто тех воинов, которые совершали изнасилование, убийство, поругание.Это конкретные факты, выявляющие политиков Российской Федерации как агрессивных террористических. А Путин, как раз, особенно боится таких оценок и огласок".
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