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Путин боится огласки преступлений против человечности: рашисты будут уничтожать доказательства зверств в Мариуполе в мобильных крематориях, - Маломуж

7 апреля, 2022 четверг
18:05
война с Россией

Генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки 2005-2010 гг. Николай Маломуж считает, что президент страны-агрессорки Путин и вся российская верхушка боятся огласки преступлений против человечности, поэтому вполне вероятно, что рашисты будут уничтожать доказательства зверств в Мариуполе в мобильных крематориях

Экс-глава СБУ рассказал об этом в эфире Еспресо.TV.

"Российское руководство уже видит, что военные РФ в Украине – прямые свидетели, исполнители, организаторы, командиры среди них, и соответственно они укажут на руководителей России, что это они готовили такие операции, с указаниями убийств. Поэтому в данной ситуации, это угроза уже Путину", - отметил Маломуж.

Генерал подчеркнул, что верхушка руководства Российской Федерации боится мировой огласки преступлений против человечности, совершаемых российскими военными в Украине.

Верховка РФ боится, что преступления против человечности будут обнаружены, что они являются организаторами этих преступлений. Что они давали конкретные указания по окружению Киева и по Мариуполю. и военные. Это нападение", - заметил Николай Маломуж.

По мнению генерала, россияне в Мариуполе действуют, как нацисты во время Второй мировой: "Скрытие доказательств преступлений Российской Федерации будет происходить и с использованием мобильных крематориев. Сначала предполагалось, что эти крематории будут использоваться для сожжения убитых россиян. А после огласки, международного резонанса, особенно по Буче, Ирпени, Гостомелю и Мариуполю - у россиян огромный испуг, ведь это квалифицируется как преступления против человечности, и не просто тех воинов, которые совершали изнасилование, убийство, поругание.Это конкретные факты, выявляющие политиков Российской Федерации как агрессивных террористических. А Путин, как раз, особенно боится таких оценок и огласок".

  • Напомним, на территории города Буча за последние сутки обнаружили еще три братских могилы с убитыми местными жителями.
  • Городской голова Вадим Бойченко считает, что Российская Федерация совершает на украинской земле геноцид и если кто когда-то представлял ад, то он сегодня есть и этот город Мариуполь.
  • Европейский парламент принял резолюцию о полном и немедленном запрете на весь импорт российской нефти, газа и угля в ЕС.


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