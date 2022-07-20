Путин боится испортить отношения с Турцией, – эксперт-международник Яковлев

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Об отношениях России и Турции. Хочу напомнить историю со сбитым российским истребителем ВВС Турции. Тогда в России заявили, что запретят ввозить турецкие томаты, но не прошло и несколько месяцев, как российские туристы уехали отдыхать в Турцию. Поэтому, я считаю, что у Путина есть определенная боязнь испортить отношения с Эрдоганом. Он и дальше будет заигрывать с Турцией", - считает Яковлев.

Эксперт-международник уверен, что Путин не будет идти на серьезную конфронтацию с Эрдоганом.

"Вот эти бравады Путина с голым торсом на коне - это одно, а иметь серьезного противника, а Эрдоган именно таков и есть, совсем другое. Поэтому вести серьезную конфронтацию с Эрдоганом кремль не готов и не способен", - добавил он.

11 июля президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Путиным . Общались о создании безопасных коридоров для экспорта украинского зерна

19 июля в Тегеране состоялась встреча лидеров Ирана, Турции и России. Предполагается, что обсуждались экспорт зерна, Сирия и Украина.

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