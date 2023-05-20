Путин боится, что военные командиры РФ получат слишком много власти, - дипломат Брайза
Президент РФ Владимир Путин игнорирует госизменников, ведь боится, что военные командиры получат слишком много власти
Об этом сказал дипломат Мэтью Брайза в эфире Еспресо.
Он отметил, что ВСУ в Бахмуте загнали РФ в тупик и заставили их уступать. В РФ на самом высоком уровне царит беспорядок: Евгений Пригожин грозится вывести наемников из города, а по данным Washington Post, предлагает рассказать ВСУ о местах расположения россиян.
"Это акт государственной измены, который при обычных обстоятельствах карается смертной казнью. Путин закрывает на это глаза, потому что боится, что его военные командиры получат слишком много власти, или потому, что он не может контролировать Пригожина. В любом случае похоже, что вокруг Путина царят массовые беспорядки, и это заставляет меня поверить, что он просто не знает, что делать. Путин увяз в Украине. Он не может победить и способен только отправлять на верную смерть еще больше своих солдат в надежде, что у США и их европейских союзников пропадет охота и они перестанут оказывать Украине мощную милитарную поддержку", - заметил Мэтью Брайза.
Дипломат добавил, что у России нет стратегии, а есть только желание Владимира Путина продолжать воевать против Украины.
"Конечно, мы знаем, что россияне поддерживают войну в Украине, и все же возможно ли там высказаться против войны? Когда уже экономическая боль, которую переживает Россия, изменит восприятие в российском обществе? Россияне славятся тем, что способны много страдать, но российские элиты привыкли к определенному уровню жизни, который внезапно пропал, возможно, навсегда, поэтому в какой-то момент упадет последняя капля, от которой хрупкий режим Владимира Путина посыплется", - подчеркнул он.
- 19 мая министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что россияне в попытках захватить Бахмут потеряли около 70 тыс. убитыми и ранеными.
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