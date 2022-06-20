Путин боится, что "искра демократии" дойдет до России, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что президент РФ Владимир Путин пытается помешать распространению демократии на Россию и поэтому противодействует НАТО и ЕС
Об этом он написал в Twitter .
"Очевидно, Путин боится, что искра демократии может долететь в Россию. Поэтому он годами проводит политику, направленную на развал НАТО и ЕС. Он хочет вернуться к политике зон влияния. Но он не сможет этого сделать", - написал канцлер Германии.
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