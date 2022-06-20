Путин боится, что "искра демократии" дойдет до России, - Шольц

Об этом он написал в Twitter .

"Очевидно, Путин боится, что искра демократии может долететь в Россию. Поэтому он годами проводит политику, направленную на развал НАТО и ЕС. Он хочет вернуться к политике зон влияния. Но он не сможет этого сделать", - написал канцлер Германии.