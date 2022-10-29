Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Впервые в моей жизни разговоры об использовании ядерного оружия не вызывали особого страха, их не восприняли серьезно, а значит они оказались контрпродуктивными. Говоря о так называемой грязной бомбе, я думаю, сейчас это попытка внушить страх во всех нас, что может быть использовано какое-то радиоактивное оружие. Страны-члены НАТО заявили, что Путин блефует относительно своей готовности применить ядерное оружие Мы помним, как он сказал: "Я не блефую", так что блефует, потому что вы никогда не скажете, что не блефуете, когда это действительно так. А Шойгу просто пытается найти другой способ испугать всех, чтобы мы нажали на Украину, заставляя ее вести переговоры и закончить войну, которую Россия уже проиграла", - прокомментировал дипломат.



Мэтью Брайза не считает, что Путин прибегнет к очередному геноцидному акту, Голодомору или Холодомору.



"Путин всегда рационализировал свои цели. Его цель - восстановить ощущение величия России, восстановить Новороссию, то есть включить украинские земли в состав России. Если же он убьет всех людей в Украине, то не будет смысла возвращать эти земли в Россию. Если он попытается разрушить весь мир ядерной атакой, он навсегда войдет в историю, если какая-то история вообще останется, как сумасшедший, пытавшийся покончить со всем миром. Это в его планы не входит. Я не психиатр, как и вы, но, кажется, он все время ведет себя рационально и не является сумасшедшим, хотя в этом желании восстановить Новороссию есть определенная мировоззренческая составляющая", - отметил Брайза.

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