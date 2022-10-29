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Война с Россией: хроника
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Путин блефует в готовности применить ядерное оружие, а Шойгу пытается найти другие способы всех испугать, - дипломат Мэтью Брайза

29 октября, 2022 суббота
14:07
война с Россией путлер шойгу

Мэтью Брайза, дипломат и экс-советник госсекретаря США отметил, что Путин ищет разные пути, чтобы Запад надавил на Украину, заставляя ее вести переговоры и закончить войну, которую Россия уже проиграла

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Впервые в моей жизни разговоры об использовании ядерного оружия не вызывали особого страха, их не восприняли серьезно, а значит они оказались контрпродуктивными. Говоря о так называемой грязной бомбе, я думаю, сейчас это попытка внушить страх во всех нас, что может быть использовано какое-то радиоактивное оружие. Страны-члены НАТО заявили, что Путин блефует относительно своей готовности применить ядерное оружие Мы помним, как он сказал: "Я не блефую", так что блефует, потому что вы никогда не скажете, что не блефуете, когда это действительно так. А Шойгу просто пытается найти другой способ испугать всех, чтобы мы нажали на Украину, заставляя ее вести переговоры и закончить войну, которую Россия уже проиграла", - прокомментировал дипломат.

Мэтью Брайза не считает, что Путин прибегнет к очередному геноцидному акту, Голодомору или Холодомору.

"Путин всегда рационализировал свои цели. Его цель - восстановить ощущение величия России, восстановить Новороссию, то есть включить украинские земли в состав России. Если же он убьет всех людей в Украине, то не будет смысла возвращать эти земли в Россию. Если он попытается разрушить весь мир ядерной атакой, он навсегда войдет в историю, если какая-то история вообще останется, как сумасшедший, пытавшийся покончить со всем миром. Это в его планы не входит. Я не психиатр, как и вы, но, кажется, он все время ведет себя рационально и не является сумасшедшим, хотя в этом желании восстановить Новороссию есть определенная мировоззренческая составляющая", - отметил Брайза.

  • 23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу обзвонил министров обороны стран НАТО и обвинил Украину в приготовлении провокаций с "грязной бомбой"
  • 24 октября Дмитрий Кулеба сообщил , что эксперты МАГАТЭ приедут в Украину, чтобы проверить гражданские объекты, на которых, по утверждению РФ, якобы происходит разработка "грязной бомбы"
  • 24 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал утверждения России об украинской "грязной бомбе" абсурдными

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