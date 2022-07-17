Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Путин - безумец, однако доминантная сфера его сознания более мощная, чем его имперские комплексы. В частности, его собственная безопасность. Он прекрасно понимает, что расширение агрессии и возобновление планов уничтожения Украины приведет к его гибели", - пояснил Пионтковский.

Политолог подчеркнул, что в настоящее время кремль использует тактику ракетного террора и ядерного шантажа.

"Мы сейчас наблюдаем одновременно ракетный террор и ядерный шантаж со стороны кремля. В то же время Путин пытается договориться о прекращении огня. Это делается для того, чтобы остановить поставки американского оружия в Украину. На следующий день после прекращения поставок оружия в Украину, вся путинская пятая колонна в Вашингтоне будет говорить, что появился шанс установить мир, поэтому цель номер один для Путина - немедленное прекращение поставок американского оружия в Украину", - добавил он.

Генерал Вооруженных Сил Польши Вальдемар Скшипчак убежден, что президент страны-агрессорки России Владимир Путин и его войска должны уйти с украинской земли, а Украина ни в коем случае не должна идти на уступки и прибегать к компромиссам с россиянами

14 июля стало известно, что заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом, но выдвигает к нему ряд условий – среди них он не упомянул так называемые денацификацию и демилитаризацию.

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