Путин - безумец, но никогда не стане рисковать собственной жизнью, - Пионтковский
Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что расширение агрессии против Украины приведет к гибели Путина
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Путин - безумец, однако доминантная сфера его сознания более мощная, чем его имперские комплексы. В частности, его собственная безопасность. Он прекрасно понимает, что расширение агрессии и возобновление планов уничтожения Украины приведет к его гибели", - пояснил Пионтковский.
Политолог подчеркнул, что в настоящее время кремль использует тактику ракетного террора и ядерного шантажа.
"Мы сейчас наблюдаем одновременно ракетный террор и ядерный шантаж со стороны кремля. В то же время Путин пытается договориться о прекращении огня. Это делается для того, чтобы остановить поставки американского оружия в Украину. На следующий день после прекращения поставок оружия в Украину, вся путинская пятая колонна в Вашингтоне будет говорить, что появился шанс установить мир, поэтому цель номер один для Путина - немедленное прекращение поставок американского оружия в Украину", - добавил он.
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