Путин без Путина
Самое удивительное в истории с заявлениями самопровозглашенного "президента" Беларуси Александра Лукашенко — наивная надежда на то, что ему кто-то поверит
Вот так возьмет и купится на очередную манипуляцию. И бросится устраивать переговоры "военных" о прекращении войны России против Украины без Путина…
Напомню, что на днях на пресс-конференции для белорусских СМИ Лукашенко, как обычно, наговорил семь мешков гречневой шерсти. Среди прочего пригласил Байдена в Минск, чтобы тот имел возможность встретиться там с Путиным. Но наибольший резонанс получило предположение белорусского недодиктатора, что российско-украинская война могла бы завершиться переговорами без участия его российского хозяина. Взяли бы и сели за стол какие-то эфемерные военные, поговорили, пожали друг другу руки и билет…
Во-первых, какие «военные»? Кому из российских стратегов подаст руку человек, уважающий сам себя? Шойгу — одному из инициаторов и подстрекателей к вторжению в Украину? Полуграмотному Герасимову, мечтающему о том, что "Россия больше никогда не будет униженной"? Суровикину – сирийскому "мяснику", за период своего короткого командования СВО в Украине забросал мирные города ракетами, а в прифронтовых зонах практиковал тактику выжженной земли? Или, может, полулегитимный Пригожин, со своей "армией" зэков? Эта "замечательная" российская военная "элита" – это военные преступники, они заслужили лишь одного рукопожатия – конвоира, который будет одевать на них наручники для отправки в зал международного суда.
"Великолепная" российская военная "элита" – это военные преступники, они заслужили лишь одного рукопожатия – конвоира, который будет одевать на них наручники для отправки в зал международного суда
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Во-вторых, в кредитной истории Путина уже был один финт с подставой. Это когда он в 2008 году, стремясь во что бы то ни стало сохранить власть и формально выполнить требования конституции РФ, благословил на выборы президента Дмитрия Медведева. При этом сам остался премьер-министром (фактическим главой тогдашнего российского государства). Кто особенно верил в полноту полномочий Медведева? Да, конечно, никто. Все прекрасно знали, кто действительно принимает решения, и кто обязательно вернется, как только каденция марионетки завершится. А каденция была удивительно "плодотворной". Именно во время "президентства" Медведева Путин реализовал первый этап своего маразматического плана восстановления СССР – Россия напала на Грузию и аннексировала часть ее территорий. Формально – без Путина…
В кредитной истории Путина уже был один финт с подставой. Это когда он в 2008 году, стремясь во что бы то ни стало сохранить власть и формально выполнить требования конституции РФ, благословил на выборы президента Дмитрия Медведева
В-третьих, и, пожалуй, самое знаковое в этом странном заявлении Лукашенко. Из него следует, что в России допускают вариант "без Путина", пусть даже как часть манипулятивного плана. Сам хозяин кремля, кажется, уже понял, какую катастрофическую авантюру он затеял, решившись на полномасштабное вторжение в Украину. Провал на всех фронтах – военном, дипломатическом, экономическом, не говоря уже об имиджевом, — стоит перед глазами кремлевского старца как неотвратимость судьбы. И поэтому он "согласился" с Лукашенко, когда тот, заглядывая в глаза хозяину, разыграл сцену с извинением за это "неосмотрительное" заявление. "Я разделяю ваши позиции и подходы, вы знаете", – ответил Путин.
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То есть внешне все выглядит респектабельно. Путин самоустраняется (или его устраняют, что, конечно, досадно для самого ВВП) от переговоров, а, следовательно, от ответственности за содеянное, вместе с соратниками (Шойгу или Ковальчуком) прячется где-то в тайге с шаманами или в комфортабельном шале на Байкале, а между тем какие-то "виртуальные" генералы прилагают усилия, чтобы все "рассосалось".
В России допускают вариант "без Путина", пусть даже как часть манипулятивного плана. Сам хозяин кремля, кажется, уже понял, какую катастрофическую авантюру он затеял, решившись на полномасштабное вторжение в Украину.
В Москве прекрасно понимают, что игра в "промедление" завершается. "Военкоры", вроде Гиркина, уже называют конкретные даты контрнаступления ВСУ, в результате которого цель Украины – границы 1991 года – станет реальностью без переговоров. Этому поспособствует новейшее оружие от Запада и свежие, профессиональные бойцы, подготовленные для работы с ним.
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С другой стороны, в реальном времени уже начался процесс развала России, хотя референдумы о независимости отдельных ее регионов начались виртуальным голосованием 16 февраля. Форум свободных народов России (The Free Nations of Russia Forum – FNRF) под лозунгами "Хватит кормить Москву!", "Хватит умирать за Кремль!", "Голосуй за Независимость своей республики! Выбирай счастливое будущее для себя и своих детей!" проводит интернет-плебисцит в Кенигсберге, Ингрии, на Урале, в Сибири и на Кубани.
Поэтому очередной фарс кремля о "Путине без Путина" обречен на провал. Условия и участников переговоров будут диктовать Киев и члены антипутинской коалиции. А Путин, если, конечно, его не уберут типично российскими методами, будет отвечать как главный военный преступник в Гааге. И Лукашенко тоже, и не в статусе свидетеля…
Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захід".
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