Путин бессознательно ускорил разрушение классической имперской России, - Подоляк
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что диктатор РФ Владимир Путин бессознательно разрушил традиционную имперскую Россию своим планом войны в Украине
Об этом рассказал в интервью РБК-Украина Подоляк.
"Я так понимаю, что план Путина включает разрушение классической имперской России. То есть он безотчетно это сделал. Но безусловно, когда ты находишься в таком пузыре, когда ты не понимаешь, что происходит в мире, кто на каких ресурсах сегодня находится, то автоматически запускает процесс разрушения несоответствующей логистики своей страны – заявлениям, которые ты делал от имени этой страны. То есть, они просто ускорили смерть имперской России", - заявил советник главы Офиса президент.
Подоляк объяснил, что Россия до 1997 года была слабой демократией, а после выборов президента Ельцин почти не руководил страной. И они стали возвращаться к традиционной русской истории, где есть царь, где есть бояре и где есть соответствующая риторика, внешняя и внутренняя политики.
"Это не вопрос распада, это вопрос трансформации России. Россия должна быть гораздо более компактной страной, занимать гораздо меньшую глобальную позицию. Соответственно, ряд этнических регионов может отсоединиться – это то, что не было сделано в 1991 году", - считает Подоляк. и добавляет, что страна потеряла свое место в G8, G20, возможно даже в Совете Безопасности ООН, хотя это ядерное государство.
- 4 июня эстонская премьер-министр Кая Каллас подчеркнула , что НАТО угрожает не безопасности России, а российскому империализму.
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