Об этом рассказал в интервью РБК-Украина Подоляк.

"Я так понимаю, что план Путина включает разрушение классической имперской России. То есть он безотчетно это сделал. Но безусловно, когда ты находишься в таком пузыре, когда ты не понимаешь, что происходит в мире, кто на каких ресурсах сегодня находится, то автоматически запускает процесс разрушения несоответствующей логистики своей страны – заявлениям, которые ты делал от имени этой страны. То есть, они просто ускорили смерть имперской России", - заявил советник главы Офиса президент.

Подоляк объяснил, что Россия до 1997 года была слабой демократией, а после выборов президента Ельцин почти не руководил страной. И они стали возвращаться к традиционной русской истории, где есть царь, где есть бояре и где есть соответствующая риторика, внешняя и внутренняя политики.

"Это не вопрос распада, это вопрос трансформации России. Россия должна быть гораздо более компактной страной, занимать гораздо меньшую глобальную позицию. Соответственно, ряд этнических регионов может отсоединиться – это то, что не было сделано в 1991 году", - считает Подоляк. и добавляет, что страна потеряла свое место в G8, G20, возможно даже в Совете Безопасности ООН, хотя это ядерное государство.