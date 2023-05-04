Он так и сказал: "Вы можете себе представить, что, например, какой-нибудь плохой деятель, как Путин, решил дать работам возможность создавать собственные подцели вроде "Мне нужно получить больше власти".

Хинтон зря беспокоится о судьбе ИИ из-за Путина. И кремлевский отшельник, и целый легион его пропагандистов уже давно создают параллельную реальность не хуже ChatGPT. Российские гибридные спецоперации, основанные на оруэлловских сюжетах, превосходят то, на что способен искусственный интеллект. И главное, — россияне не оглядываются на какие-то моральные принципы, язык вражды или другие "мелочи" нравственного характера, которые, надеюсь, принимает во внимание умная машина.

Читайте также: Путин, Гондурас и Сиярто

Например, вот как отреагировал на загадочный взрыв якобы украинского беспилотника над кремлем спикер госдумы России Вячеслав Володин. Во-первых, он назвал этот эксцесс "террористическим актом", во-вторых, обвинив в нем "украинский режим", сравнил киевских политиков с вожаками Аль-Каиды, ИГИЛ и даже Джебхат ан-Нусра.

Володин, вероятно, не персонаж из когорты Медведева, который, не задумываясь, "применяет" российское ядерное оружие. И конечно "хлопок" над столичной резиденцией пока еще президента РФ не сравнить с настоящими терактами, которые систематически на протяжении полутора лет россияне совершают, обстреливая жилые дома украинцев. А вот глубокая осведомленность руководителя законодательного органа РФ с сетью террористических организаций очень интересна.

Володин, вероятно, не персонаж из когорты Медведева, который, не задумываясь, "применяет" российское ядерное оружие. И конечно "хлопок" над столичной резиденцией пока еще президента РФ не сравнить с настоящими терактами, которые систематически на протяжении полутора лет россияне совершают, обстреливая жилые дома украинцев. А вот глубокая осведомленность руководителя законодательного органа РФ с сетью террористических организаций очень интересна

Читайте также: Россия: призрак гражданской войны

В первую очередь тем, что россияне пробуют нажимать на триггерные точки западных обществ, для которых что Аль-Каида, что ИГИЛ после терактов 11 сентября в США были воплощением абсолютного зла. А серия более мелких "возмездных акций" исламистов в Европе лишь подливала масла в огонь страстей, усиливая позиции прикормленных кремлем ультраправых (к примеру, во Франции партии Марин Ле Пен после теракта в редакции Charlie Hebdo).

Еще один аспект. Володин преследует цель не только отождествить попытки украинцев атаковать оккупантов на их же территории в открытой, полномасштабной войне с хоть и более или менее организованными, сетевыми, но маргинальными (по глобальным масштабам) исламистскими структурами. Володин перекладывает с больной головы на здоровую очевидный факт признания России государством-террористом, зафиксированный уже в международных правовых актах. ChatGPT, и тот, пожалуй, не "додумался" до такого циничного перевода стрелок.

Володин перекладывает с больной головы на здоровую очевидный факт признания России государством-террористом, зафиксированный уже в международных правовых актах. ChatGPT, и тот, пожалуй, не "додумался" до такого циничного перевода стрелок

Но и это не главное. Главное, о чем молчит российский спикер, так это об источниках исламского терроризма. И Аль-Каида, и Исламское государство Ирака и Ливанта, и то же Джебхат ан-Нусра, — побочные продукты российского империализма, часто спонсируемые Москвой для получения "бонусов".

В свое время резервом для Аль-Каиды стали выходцы из Северного Кавказа, вынужденные бежать после поражений в чеченских войнах. Так или иначе Москва провозглашала их террористами, и, к слову, не сторонилась подлых убийств ичкерийских лидеров в других странах.

Государственный терроризм России уже давно взялся реализовывать цель, идентичную ИГИЛ, только вместо всемирного халифата, Путин и его стая строили "русский мир". Но сломали зубы на Украине

Читайте также: "Русь православная"?

С ИГИЛ история вообще интересна. Эксперты давно запараллелили идеологию этого джихадистского движения с большевистскими доктринами в России. Но не только. Борьба с джихадистами развязала Путину возможность инвазии в Сирию, где российские головорезы приобретали военную подготовку перед тем, как ворваться в Украину. "Сражаясь" с ИГИЛ, Москва стала организатором и регулятором потоков беженцев в Европу. Так было и в 10-х годах, когда ЕС с легкой руки Меркель провозгласила свою "открытость", так есть и сейчас, когда президент Евросовета Дональд Туск прямо говорит: "Действия России в Сирии приводят лишь к ухудшению ситуации... Тысячи беженцев бегут в Турцию и Европу". И среди этой человеческой обездоленной массы каждый раз замечают вышколенных и ориентированных в ситуации "лидеров", обычно из среды ИГИЛ.

Так было, и так продолжается. Государственный терроризм России уже давно взялся реализовывать цель, идентичную ИГИЛ, только вместо всемирного халифата, Путин и его стая строили "русский мир". Но сломали зубы на Украине.

И "салюты" над Кремлем, — были ли это украинские беспилотники, или какая-то другая сила, — это недвусмысленные "черные лебеди" российским террористам, предвестники победы Украины. А когда рухнет "русский мир", то, очевидно, значительная часть "моджахедов" вернется на руины империи отвоевывать свои собственные, угнетенные Москвой государства. И мы еще станем свидетелями таких тектонических оползней на геополитической карте мира, которые даже и не снились ИИ.

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захід".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.