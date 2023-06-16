Путин атаковал Киев "кинджалами" во время визита африканских лидеров, чтобы унизить их народы, - военный эксперт Мусиенко
Александр Мусиенко, директор Центра военно-правовых исследований, считает, что Путин хочет показать, что он не в международной изоляции, потому отправил в Киев африканский "десант"
Такое мнение он высказал в эфире Эспресо.
"Напомню, что украинский президент Владимир Зеленский посетил страны Европы, затем последовал его визит в Японию на саммит G7, где были заявления и коммюнике по поддержке Украины и осуждению России. А Путин и дальше продолжает находиться в международной изоляции, поэтому африканский "десант" в Киев - это единственный ответ, который он может дать на принятые решения Большой семерки, Рамштайна и т.д. По моему мнению, есть два вопроса, которые волнуют африканских лидеров - минеральные удобрения и зерно, поэтому они и приехали, чтобы донести, что страдает продовольственная безопасность, соответственно, нужно как-то помириться", – прокомментировал директор Центра военно-правовых исследований.
Александр Мусиенко отметил, что Путин этот визит использует для того, чтобы показать, что он не в международной изоляции, даже президент Алжира назвал его "величайшим лидером и другом цивилизации".
"А Путин еще и принял решение атаковать в этот день Киев "кинджалами", чтобы унизить африканские народы. Кстати, интересный момент, по логике африканские лидеры не должны ехать в Россию, потому что она сейчас олицетворяет центр неоимпериализма (в историческом контексте характеризует период колониальной экспансии европейских государств - ред.). А эти африканские страны и народы всегда против этого боролись. Выходит шизофренический конструкт, когда африканские лидеры призывают услышать Россию и узаконить колониализм в той или иной форме. Призвать к таким решениям в момент украинского контрнаступления - это ставить телегу впереди коня, что абсолютно нелогично", - подытожил Мусиенко.
Обстрел Киева во время визита делегации ЮАР
Известно, что 16 июня в Украину прибыл президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса. В Украине он хотел представить свой мирный план по завершению войны в Украине.
Известно, что свой визит в Украину африканская делегация начала с посещения Бучи Киевской области, чтобы увидеть последствия зверств, которые российские кафиры совершали в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.
Утром, 16 июня, россияне атаковали столицу и Киевщину "калибрами" из акватории Черного моря и баллистическими ракетами и дронами.
Президенту ЮАР пришлось пережидать ракетный обстрел в укрытии в Киеве, пишет Reuters .
Силы противовоздушной обороны уничтожили 6 баллистических ракет, 6 "калибров" и 2 БПЛА. В области в результате атаки повреждены частные дома и возникли пожары. Также пострадали семь человек.
По данным Reuters , во время атаки африканские лидеры пошли в киевскую гостиницу, чтобы скрыться в бомбоубежище.
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