Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Текущая риторика Кремля никак не изменилась за год войны. Они не могут предложить видение будущего. Вместо этого они предлагают видение прошлого. Заявление Путина о том, что они должны вернуть исторические земли никак не связано с будущим. Все, что они пытаются называть целями этой войны привязывается в уровне исторической памяти. Однако это никак не устремляет Россию в будущее", - пояснил Павлов.

Историк заметил, что российская пропагандистская машина до сих пор использует методы советской пропаганды.

"В каждом выступлении Путина любые ссылки ко Второй мировой войне похожи на худшие штампы советской пропаганды, несмотря на то, что современная российская пропагандистская машина создала очень много элементов и технологий. Однако в течение всего года полномасштабной войны россияне из всех возможных вариантов выбирают худший. Почему? да для меня остается загадкой", - добавил он.