Путин активизировал оборонные планы НАТО, - Йенс Столтенберг
Североатлантический альянс будет продолжать укреплять восточный фланг из-за вторжения России в Украину
Об этом генеральный секретарь НАТО заявил на пресс-конференции, - информирует Еспресо.TV.
"Президент Путин стремился разделить НАТО. Он получил более сплоченное НАТО. Он хотел взорвать Украину, а фактически укрепляет единство Украины. Он хотел меньше войск НАТО на своих границах. Он получит еще больше войск НАТО на своих границах", - подчеркнул Йенс Столтенберг.
По его словам, НАТО "активизировало оборонные планы".
"Сейчас сотни тысяч военнослужащих находятся в состоянии повышенной боеготовности по всему Альянсу. 100 тыс. американских военных в Европе. И примерно 40 тыс. военнослужащих под непосредственным командованием НАТО, преимущественно в восточной части Альянса", – заявил Столтенберг, добавив, что сухопутные группировки имеют поддержку воздушных и военно-морских сил.
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