Об этом генеральный секретарь НАТО заявил на пресс-конференции, - информирует Еспресо.TV.

"Президент Путин стремился разделить НАТО. Он получил более сплоченное НАТО. Он хотел взорвать Украину, а фактически укрепляет единство Украины. Он хотел меньше войск НАТО на своих границах. Он получит еще больше войск НАТО на своих границах", - подчеркнул Йенс Столтенберг.

По его словам, НАТО "активизировало оборонные планы".



"Сейчас сотни тысяч военнослужащих находятся в состоянии повышенной боеготовности по всему Альянсу. 100 тыс. американских военных в Европе. И примерно 40 тыс. военнослужащих под непосредственным командованием НАТО, преимущественно в восточной части Альянса", – заявил Столтенберг, добавив, что сухопутные группировки имеют поддержку воздушных и военно-морских сил.

Напомним, члены НАТО единогласно выступили против закрытия неба над Украиной.

Напомним, Зеленский призвал конгрессменов США создать Союз ответственных стран, который будет мгновенно реагировать на войны и бедствия в течение 24 часов.

Оккупанты сбросили мощную бомбу на Драматический театр Мариуполя, в бомбоубежище которого было 1000 человек.

Российские оккупанты "Градом" обстреляли колонну гражданских, эвакуировавшихся из Мариуполя.

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