Путин 9 мая может заявить об аннексии Луганской, Донецкой и Херсонской областей, - МВД

Об этом заявил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко в эфире телемарафона, передает Епресо.



Он отметил, что РФ есть две партии. Одна говорит Путину о том, что на 9 мая нужно заявить об аннексии оккупированных территорий, другая – просит этого не делать.

"Одна (партия, – ред.) говорит о том, что нужно на 9 мая заявить об аннексии Донецкой и Луганской областей, а также Херсонской области, а также тех территорий, которые сейчас оккупированы на Запорожье. Вторая партия говорит о том, что в случае аннексии У России просто не будет шансов люфта для будущих переговоров", – подчеркнул Денисенко.

По его словам, в последующие дни будет решаться, сделает ли заявление Путин, что после выполнения задач он присоединит эти территории. Это может быть ключевой посыл президента РФ на 9 мая.

"Говорить о том, что он получит какие-то серьезные достижения до 9 мая, сейчас не приходится вообще. По-моему, 51 на 49 – он слушает первую партию", – добавил советник главы МВД.

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