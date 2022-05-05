Путин 9 мая может заявить об аннексии Луганской, Донецкой и Херсонской областей, - МВД
Президент России Владимир Путин 9 мая может объявить об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской областей и оккупированных территорий Запорожья
Об этом заявил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко в эфире телемарафона, передает Епресо.
Он отметил, что РФ есть две партии. Одна говорит Путину о том, что на 9 мая нужно заявить об аннексии оккупированных территорий, другая – просит этого не делать.
"Одна (партия, – ред.) говорит о том, что нужно на 9 мая заявить об аннексии Донецкой и Луганской областей, а также Херсонской области, а также тех территорий, которые сейчас оккупированы на Запорожье. Вторая партия говорит о том, что в случае аннексии У России просто не будет шансов люфта для будущих переговоров", – подчеркнул Денисенко.
По его словам, в последующие дни будет решаться, сделает ли заявление Путин, что после выполнения задач он присоединит эти территории. Это может быть ключевой посыл президента РФ на 9 мая.
"Говорить о том, что он получит какие-то серьезные достижения до 9 мая, сейчас не приходится вообще. По-моему, 51 на 49 – он слушает первую партию", – добавил советник главы МВД.
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