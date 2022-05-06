"Путин 9 мая может объявить что-то великое": Кулеба призвал не преувеличивать значение даты, потому что "каждый день возможны изменения"
Украина готова к любым сценариям, потому что после начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля постоянно живет в состоянии угрозы
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместном с главами МИД стран Балтии брифинге в Киеве, сообщает Укринформ .
"Меня не беспокоит 9 мая. По сути, что хуже может произойти? Больше ракет улетит в сторону Украины? Россияне могут увеличить это количество в любой момент – до, после или на 9 мая. Больше российских войск бросят на Украину? Это тоже может произойти каждый день", - сказал Кулеба.
Он добавил, что президент РФ Владимир Путин может с пропагандистской целью объявить в эту дату о чем-то "большом, грандиозном".
"Начиная с 24 февраля мы готовы к любому сценарию. И я не хотел бы преувеличивать угрозы 9 мая, потому что каждый день может что-то измениться", - отметил глава МИД.
- 29 апреля министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что 9 мая Владимир Путин может объявить всеобщую мобилизацию россиян .
- 2 мая информацию об объявлении мобилизации в РФ подтвердил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.
- 3 мая CNN сообщило, что Владимир Путин вместо так называемой специальной военной операции 9 мая может объявить войну в Украине .
- Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в кремле не планируют объявлять 9 мая всеобщую мобилизацию и войну Украине.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль со ссылкой на данные западных спецслужб заявил, что власти РФ могут объявить полноценную войну Украине 9 мая 2022 года,
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