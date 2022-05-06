"Путин 9 мая может объявить что-то великое": Кулеба призвал не преувеличивать значение даты, потому что "каждый день возможны изменения"

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместном с главами МИД стран Балтии брифинге в Киеве, сообщает Укринформ .

"Меня не беспокоит 9 мая. По сути, что хуже может произойти? Больше ракет улетит в сторону Украины? Россияне могут увеличить это количество в любой момент – до, после или на 9 мая. Больше российских войск бросят на Украину? Это тоже может произойти каждый день", - сказал Кулеба.

Он добавил, что президент РФ Владимир Путин может с пропагандистской целью объявить в эту дату о чем-то "большом, грандиозном".

"Начиная с 24 февраля мы готовы к любому сценарию. И я не хотел бы преувеличивать угрозы 9 мая, потому что каждый день может что-то измениться", - отметил глава МИД.