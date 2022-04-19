Путин 20 апреля проведет встречу с российскими олигархами, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg .

Источники издания утверждают, что в среду, 20 апреля, Путин встретится с руководителями и владельцами крупного бизнеса.

О повестке встречи ее участникам ничего не сообщали, на правах анонимности отметили собеседники Bloomberg.

В прошлый раз Путин созвал собрание представителей российского бизнеса 24 февраля, в день, когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Позже Европейский Союз на основании этой встречи ввел санкции в отношении нескольких ее участников, которые были идентифицированы как члены ближнего круга олигархов, приближенных к российскому диктатору.

17 апреля Bloomberg сообщил, что российский миллиардер Роман Абрамович посетил Киев с целью возобновить мирные переговоры между Россией и Украиной.

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