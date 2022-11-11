Об этом идет речь на портале Европейской комиссии.

"Для поддержки и дальнейшего увеличения пропускной способности "путей солидарности" мы мобилизуем значительные инвестиции через различные действующие программы ЕС и национальные программы", - отметили в сообщении.

Отмечается, что "Пути солидарности", благодаря которым уже было экспортировано более 15 миллионов тонн украинских сельскохозяйственных товаров, "достигают пределов своей пропускной способности" на фоне высоких логистических затрат.

Поэтому для развития инициативы Европейская комиссия срочно выделит 250 миллионов евро, а в среднесрочной перспективе - еще 50 миллионов евро на расширение пропускной способности через Фонд "Объединяя Европу".

Кроме того, до конца 2023 года Европейский инвестиционный банк планирует инвестировать до 300 миллионов евро в проекты, отвечающие целям "Пути солидарности". Такую же сумму вложит в течение 2022-2023 годов Европейский банк реконструкции и развития.

Также до 100 миллионов долларов в 2023 году для ремонта и восстановления железнодорожной и автомобильной инфраструктуры, поврежденной военными действиями, предоставит группа Всемирного банка.

В Мининфраструктуре, комментируя "зерновое соглашение", сказали, что Россия тормозит прохождение судов через длительные проверки: без РФ проверяли по 40 судов, с ним - до десяти.

Турция, при посредничестве которой было заключено "зерновое соглашение", хочет продлить его срок на год.

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