Путешествуют на автобусе или самолете. Названы страны, где, несмотря на войну, отдыхают украинцы
С начала лета для остающихся в стране украинцев запустили два варианта путешествий: автобусные туры из Киева и регионов и авиатуры из ближайших аэропортов стран-соседей
Об этом сообщает пресс-служба украинского туроператора Join UP!.
В компании отмечают, что поехать на отдых автобусом из Украины можно в Болгарию, Анталию, Черногорию и Грецию.
Также можно улететь из Кишинева в Черногорию, Грецию, Египет и Турцию. Для туристов организованы трансферы в столицу Молдовы из Киева, Житомира, Винницы, Могилева-Подольского, Днепра, Кривого Рога, Кропивницкого, Умани, Львова, Ивано-Франковска, Коломыи и Черновцов.
Кроме того, Join UP! организует туры для украинцев, которые сейчас находятся в Литве, Латвии или Эстонии. Они могут отправиться на отдых в Турцию, Египет или Грецию. Осенью перевозчик готовится запустить авиатуры в Египет из польского Жешува и в экзотические Танзанию и Тенерифе из Кишинева и стран Балтии, а зимой — чартерные рейсы по популярным туристическим маршрутам из Румынии.
По данным компании, наибольшим спросом среди остающихся в стране украинцев пользуются следующие направления (авиаперелеты из Кишинева):
- Турция - 16 222 туриста,
- Черногория - 2 815 туристов,
- Египет - 2 223 туриста.
Услугу наземного обслуживания чаще всего заказывают в Турцию, Италию и Испанию.
Всего за первые два месяца лета туры из Украины забронировали 31 614 туристов.
Весной туроператор планирует открытие офисов в странах Балтии и Румынии. В планах на 2023 год – выход на рынки Польши, Венгрии, Чехии и Словакии.
- Напомним, украинский перевозчик SkyUp Airlines, сотрудничающий с туроператором Join UP!, планирует открыть в ЕС собственную авиакомпанию этой осенью.
- Также известно, что большинство самолетов SkyUp Airlines летают на условиях мокрого лизинга (аренда самолета с персоналом и обслуживанием) в нескольких иностранных авиакомпаниях.
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