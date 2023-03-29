Путешественник Бер Гриллз стал первым британским послом UNITED24

Об этом написал Владимир Зеленский в телеграме.

Он отметил, что Бер Гриллз поддерживает Украину с первых дней полномасштабной войны, его образовательная компания BecomingX вместе с Amazon и Accenture разрабатывает обучающую платформу BecomingX Ukraine для украинцев.

"Через год противостояния российскому вторжению поддержка таких людей, как Бер Гриллз, очень важна. Вместе с другими послами UNITED24 он будет распространять правду о войне и объединять мир для помощи Украине", - пишет президент.