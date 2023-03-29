Путешественник Бер Гриллз стал первым британским послом UNITED24
Известный путешественник Бер Гриллз стал первым послом UNITED24 от Великобритании и будет продвигать направление "Восстановление Украины"
Об этом написал Владимир Зеленский в телеграме.
Он отметил, что Бер Гриллз поддерживает Украину с первых дней полномасштабной войны, его образовательная компания BecomingX вместе с Amazon и Accenture разрабатывает обучающую платформу BecomingX Ukraine для украинцев.
"Через год противостояния российскому вторжению поддержка таких людей, как Бер Гриллз, очень важна. Вместе с другими послами UNITED24 он будет распространять правду о войне и объединять мир для помощи Украине", - пишет президент.
- Звезда сериала "Викинги" Кэтрин Винник стала послом United24.
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