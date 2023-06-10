Однако война предполагает разное развитие событий, иногда отвратительный маневр может привести к качественному изменению ситуации и приобрести вес, которого от него прежде не ожидали.

Новое качество данной ситуации заключается в том, что на территории РФ имеет шанс утвердиться политическая сила, оппозиционная правящему режиму. Если им это удастся, можем констатировать, что российская революция, о которой в последнее время так много говорят политические аналитики – началась!

Правда, это будет несколько необычная для нас модель революции, присущая странам Третьего мира, поэтому ее обычно называют "Восточной". Этот термин довольно условен, поскольку восточная модель подразумевает также революции, происходившие в странах Латинской Америки, то есть в Западном полушарии, поэтому иногда ее еще называют "осадной революцией".

Для нас более привычна не восточная, а западная модель революции, которую еще называют "атакующей". Такова была, например, Французская (1789 г.) или Российская (1917 г.) и т.д. В ней центром революционных событий становится столица, а уже потом напор направляется на периферию, чтобы поставить ее под свой контроль. В Восточной революции наоборот: революционеры с периферии пробиваются в центр и, в конце концов, овладевают столицей, как это, например, сделали кубинские повстанцы во главе с Фиделем Кастро. Поэтому в Западной революции можно четко указать дату начала (например, день взятия Бастилии), а в Восточной – дату окончания революции – день, когда повстанцы завладевают столицей. В восточной революции невозможно указать точное начало революции, выделив его из множества вооруженных акций мятежников, партизан, наносящих удары в провинциях. Эти модели с присущими им признаками описывал английский политолог Сэмюэл Хантингтон. Некоторые особенности восточной модели очень хорошо отражают современную российскую ситуацию.

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В восточной революции невозможно указать точное начало революции, выделив его из множества вооруженных акций мятежников, партизан, наносящих удары в провинциях

В первую очередь речь идет о способе революционной мобилизации масс. Восточной революции присущ длительный период двоевластия. Во время этого периода революционеры постепенно вовлекают новые группы населения в политику, распространяя и усиливая влияние своих институтов управления, в то время как правительство продолжает в других местах страны осуществлять свои государственные функции. На захваченных территориях повстанцы получают возможность вести агитацию, налаживать массовую политическую работу, словом, совершать то, что на политологическом жаргоне называется политической мобилизацией населения. Именно такой механизм политической мобилизации является едва ли не единственно возможным для нынешней России, в которой власти уничтожили политическую оппозицию и сумели привить населению чувство беспомощности, отучив от любой социальной активности.

Такой механизм политической мобилизации едва ли не единственно возможен для нынешней России, в которой власти уничтожили политическую оппозицию и сумели привить населению ощущение беспомощности, отучив от любой социальной активности

Другой важной особенностью Восточной революции является то, что основная борьба разворачивается не между политическими силами разной идеологической направленности, не между умеренными и радикалами, как это происходит в Западных революциях, а между революционерами и правительством, поскольку, как уже отмечалось, выработанной политической оппозиции в странах, практикующих "осадную революцию", практически нет: существует только правительство (обычно персоналистская диктатура) – с одной стороны, и восставший народ – с другой. Согласитесь, сегодня ситуация в России сделала решительный шаг в сторону реализации подобного сценария.

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И дальше у меня есть плохая информация для русских либералов. В революциях Восточного типа совсем нет места для т. н. умеренных. Последние в этом сценарии вообще не имеют шансов не только на захват властных позиций, но и просто сохранение нейтралитета. По ходу развития революции умеренные, они же либералы, они же белые пальто, которые, будем честны, являются скорее белыми ватниками – становятся жертвами либо правительства, либо революционеров, или же в лучшем для них случае, в связи с поляризацией политического процесса бывают вынуждены присоединиться к той или иной стороне.

Поскольку, по моему мнению, нынешний российский режим имеет мало шансов уцелеть, я бы посоветовал российским либералам выбирать правильную сторону и уже сегодня избавляться от белых пальто и четко становиться на сторону Российского добровольческого корпуса: вместо беззубых акций в духе белорусской оппозиции, начинать снабжение революционеров деньгами, поддерживать их информационным и личным участием.

Специально для Еспресо.

Об авторе. Игорь Танчин, политолог, журналист.

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