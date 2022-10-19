Об этом пишет в фейсбуке глава МИД Венгрии Петер Сийярто .

В рекордно короткий срок в пограничном Феньеслитке построили большой железнодорожный терминал, ныне являющийся самым современным перевалочным пунктом на континенте.

Сийярто сообщает, что в терминале, созданном с инвестициями в $71,1 млн, будут работать 500 рабочих, а мощность будет составлять один миллион контейнеров ежегодно. Это вдвое больше мощностей на границе между Беларусью и Польшей.

"Рекордная скорость строительства окупится многократно, ведь железнодорожный узел в Блансклитке играет огромную роль в смягчении мирового продовольственного кризиса. Благодаря терминалу будет открыт самый быстрый и самый эффективный маршрут для украинского зерна из Феньеслитке в порты северной Адриатики, благодаря чему можно будет гарантировать безопасность поставок продовольствия даже в отдаленные уголки мира", - подчеркнул глава МИД Венгрии.

13 июля глава МИД Дмитрий Кулеба заявил , что Украина готова экспортировать зерновые на международный рынок и переговоры о разблокировании поставок находятся на финальной стадии. По его словам, экспорт зерна из украинских портов не возобновится без гарантий безопасности судовладельцев, грузовладельцев и Украины как независимого государства.

15 июля Венгрия пообещала внести свой вклад в расширение экспорта зерна из Украины и заявила , что поддержит предпринимательскую зону для перерабатывающих заводов на границе.

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